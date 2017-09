Depuis 2014, les fuites se multiplient du côté d’Apple, est-ce volontaire ?

Un expert a analysé le comportement d’Apple vis-à-vis des fuites sur ses produits. Et d’après lui, celles-ci seraient faites intentionnellement…

Les fuites font partie intégrante de l’univers du high-tech. Certaines proviennent des constructeurs eux-mêmes, alors que d’autres trouvent leurs sources auprès des sous-traitants, majoritairement chinois. En tout cas, il va sans dire que les informations que nous obtenons à travers ces tuyaux nous permettent de dresser des fiches techniques provisoires des produits qui suscitent notre intérêt. En ce qui concerne Apple, son cas intéresse pas mal de monde dans la mesure où depuis 2014, les fuites à propos de ces produits s’accentuent. Ce phénomène a récemment été analysé par Jack March qui en a fait le résumé sur Medium.

Les fuites sur les produits Apple intentionnelles ?

À en croire notre analyste, Apple serait derrière ces indiscrétions. En octobre 2014 par exemple, les iPad Air 2 et Mini 3 avec Touch ID ont été aperçus dans un manuel conçu pour l’iPad, 24 heures avant leur présentation. En juillet 2015, des images découvertes dans la mise à jour 12.2 d’iTunes ont permis de savoir que la Pomme travaille sur de nouveaux iPod Nano, iPod Touch et iPod Shuffle avec plusieurs coloris, lesquels ont été dévoilés quelques jours plus tard. Un an après, c’est-à-dire en juillet 2016, la firme de Cupertino a « publié par erreur » sur l’Apple Store un nouveau bracelet milanais noir pour l’Apple Watch, alors qu’aucune présentation officielle n’était prévue… En septembre 2016, des images de la 7e itération d’iPhone ont été postées sur le compte Twitter de la marque quelques minutes seulement avant l’annonce officielle. Et récemment encore, en juillet 2017, le design de l’iPhone X a été dévoilé par le firmware du HomePod ! Autant dire que tout cela ne relève pas du hasard.

