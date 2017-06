De nouvelles fuites révèlent les façades arrières et frontales de l’iPhone 8 d’Apple

Les dernières informations relatives à l’iPhone 8 tant attendu d’Apple ont été trouvées sur Reddit. On dit que les photos appartiennent à une personne ayant une source fiable se trouvant dans la chaîne d’approvisionnement de la firme à la pomme. Si elles sont légitimes, ces images sont facilement l’une des fuites les plus intéressantes d’iPhone 8 à ce jour. Elles révèlent ainsi les façades arrières et frontales de l’appareil.

La façade avant confirme les fuites antérieures qui montraient déjà un affichage OLED bord à bord. La façade arrière nous montre une fois de plus la configuration à double capteur photo positionnée verticalement conformément aux fuites précédentes également.

iPhone 8 : de nouvelles images nous dévoilent l’avant et l’arrière du flagship

L’une des images nous donne un aperçu intéressant sur les trois modèles d’iPhone de 2017, que nous pouvons distinguer par la caméra. L’iPhone 7s sera livré avec une caméra à une seule lentille 12MP. Tandis que l’iPhone 7s Plus disposera d’une configuration à double caméra montée horizontalement. Et enfin, nous savons déjà que ce même double capteur photo sera monté de manière verticale sur l’iPhone 8.

Le facteur qui attire notre attention est l’absence de bouton tactile sur la partie arrière du téléphone. Cela pourrait indiquer que l’iPhone 8 aura bel et bien son capteur d’empreinte digitale intégré sous l’écran, ce qui a été montre l’intention d’Apple de passer un cap.

Les smartphones devraient normalement être officiellement présentés en septembre. Des rumeurs parlaient d’un retard d’approvisionnement pour l’iPhone 8, mais il semblerait que les trois téléphones puissent apparaître au même moment.

Que pensez-vous de ces fuites ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.