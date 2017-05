La date de sortie du X Power2 de LG se précise

Lors du Mobile World Congress édition 2017 qui s’est tenu à Barcelone ; LG avait confirmé le lancement de son X Power2. Après des mois d’attente, la date de sortie du fameux flagship de LG se précise enfin.

En effet, lors du mobile World Congress 2017, on se souvient évidemment du LG G6 qui avait impressionné les fans. Notamment grâce à son design et ses bordures fines. Mais la société sud-coréenne a également profité de cette occasion pour annoncer la venue d’un autre smartphone. Il s’agit du LG X Power2, digne successeur X Power de 2016.

LG X Power2 : le nouveau smartphone de LG débarquera bientôt

Le LG X Power2 se positionne sur un segment milieu de gamme comme son prédécesseur. Il dispose néanmoins de caractéristiques appréciables. Le flagship embarque un écran HD de 5,5 pouces. Avec une résolution de 720 x 1280 pixels. Il sera équipé d’un processeur MT6750 de MediaTek cadencé à 1.5 GHz de fréquence. Le tout boosté par une mémoire vive de 1,5 ou 2 Go. Le terminal dispose d’une mémoire interne de 16 Go, extensible via une simple carte MicroSD. Avec pour dimensions 154.7 x 78.1 x 8.4 mm pour un poids de 164 grammes, le LG X Power2 reste léger.

Le point le plus important reste son énorme batterie de 4 500 mAh, compatible avec la charge rapide. Elle sera capable d’offrir une autonomie de 26 heures en communication 3G d’après le fabricant. Pour la photo, le LG X Power2 viendra avec un capteur photo arrière de 13 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 5 mégapixels pour les selfies.

En ce qui concerne la commercialisation, la date précise n’a pas encore été donnée. Cependant, la période de lancement pourrait être au cours du mois de juin prochain pour la France d’après un communiqué.

Que pensez-vous du nouveau LG X Power2 ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.