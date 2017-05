Dans quel pays possède-t-on le plus de smartphones ?

Des chercheurs ont publié un rapport sur le taux de pénétration des smartphones dans le monde. Les résultats risquent de vous surprendre.

Les smartphones sont de plus en plus utilisés de sorte qu’ils constituent aujourd’hui un bien de consommation de « première nécessité ». Ces gadgets révolutionnaires permettent effectivement d’effectuer des appels téléphoniques. En plus de cela, ils renferment des technologies qui nous permettent réellement de faciliter la vie. Parmi les fonctionnalités proposées, on peut citer la possibilité de suivre les activités physiques grâce aux nombreux capteurs installés dans ces bijoux technologiques, sans parler du fait que de nos jours, c’est devenu un jeu d’enfant de prendre des photos. La question se pose cependant en ce qui concerne l’intérêt que la population accorde aux téléphones intelligents. C’est pour cette raison que les analystes du Pew Research Center ont constitué un dossier, un classement, dans lequel est présenté le taux de pénétration des smartphones dans le monde.

Taux de pénétration des smartphones, la France est loin derrière le tenant du record !

Vous vous trompez si vous pensez que la Chine, les États-Unis ou encore la France figurent dans le top 3 de ce classement de Pew Research Center. Certes, le document mentionne 40 pays, mais c’est réellement étonnant de voir qu’aucun de ces pays n’occupe l’une des trois premières places. Le pourcentage le plus élevé de possesseurs de smartphones s’enregistre en fait en Corée du Sud (88 %), suivi de l’Australie (77 %), puis de l’Israël (74 %). Quant à la France, nous sommes à la 18e place, derrière la Jordanie. Les États-Unis, à leur tour, occupent la 4e position, tandis que la Chine est à la 14e place. En tout cas, sachez que le taux de pénétration des smartphones n’indique pas le volume réel des appareils vendus dans les différents pays, mais le nombre de smartphones par rapport à la population. À ce sujet, les États-Unis détiennent le record avec plus de 2 milliards d’appareils commercialisés.

