D’après Qualcomm, les smartphones compatibles 5G débarqueront en 2019

Alors que la 5G devrait commencer à se déployer à partir de 2020, les fondeurs et les fabricants de smartphones se préparent déjà à l’arrivée de ce nouveau protocole de télécommunication qui révolutionnera l’univers d’internet.

La 5G fait sans doute partie des avancées technologiques les plus convoitées actuellement. En effet, elle est censée révolutionner la manière dont on utilise internet grâce à l’augmentation conséquente du débit par rapport aux standards actuels, notamment la 4G. Si vous ne le savez pas encore, notez dès à présent que la 5G est en mesure de proposer un débit supérieur à 10 Gb/s. À cette vitesse là, vous pourrez télécharger plusieurs films en moins d’une seconde ! Cependant, afin d’en profiter, il est nécessaire de se doter des appareils nécessaires. Et c’est justement l’une des préoccupations de Qualcomm, le célèbre fondeur connu pour sa gamme Snapdragon.

Des processeurs gérant la 5G d’ici 2019

Afin de nous donner la possibilité de savourer les avantages de la 5G, Qualcomm travaille déjà actuellement sur des puces capables de supporter les spécificités techniques de cette technologie. D’après la firme américaine, les premiers terminaux équipés arriveront sur le marché dès 2019. En tout cas, c’est ce qu’avait indiqué le PDG de Qualcomm, Steven Mollenkopf, qui a évoqué ce sujet au Salon de l’Auto de Francfort. Le fondeur constitue ainsi un acteur majeur dans le processus de développement de cette nouvelle norme de télécommunication dans la mesure où les fabricants de téléphones dépendent de lui. Pour Qualcomm, le challenge est énorme. À noter que ce spécialiste des processeurs a déjà réussi à mettre au point son premier modem pour téléphone mobile compatible 5G.

Votre avis sur ce sujet nous intéresse !