La course aux smartphones sans bordures s’intensifie avec le Bluboo S1

Depuis l’arrivée du Xiaomi Mi Mix et son design original sans bordures, beaucoup d’autres constructeurs se sont mis à suivre la tendance. Après l’Elephone S8, fortement inspiré du Mi Mix, voici qu’un autre constructeur s’invite à la fête. Il s’agit du Bluboo S1. Il proposera évidemment un prix très concurrentiel.

L’univers des smartphones est actuellement en plein essor. On pense notamment à des constructeurs tels que Samsung avec ses Galaxy S8 et S8+. LG et son LG G6, sans oublier bien sûr le Xiaomi Mi Mix qui a séduit les consommateurs grâce à ses bordures fines et quasi-inexistantes. Evidemment de plus en plus de constructeurs ont commencé à s’y consacrer. Le fabricant chinois Bluboo va lancer son Bluboo S1 , qui disposera lui aussi d’un écran sans bordure. Le tout pour un tarif très concurrentiel.

Le Bluboo S1 : le smartphone sans bordures au prix très compétitif

La fiche technique du téléphone n’est pas encore été entièrement dévoilée. Le Bluboo S1 devrait embarquer un écran de 5.5 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. Il sera doté d’un processeur Helio P25 octocore. Le tout devrait être boosté par 4 Go de mémoire vive et 64 Go de capacité de stockage. Une autre version de 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire devrait également faire son apparition. En terme de connectique, on distingue le Bluetooth, Wi-Fi, GPS/ A-GPS, OTA, OTG.

Pour la partie photographie, le smartphone disposera d’un double capteur photo arrière de 16 mégapixels et 3 mégapixels. Le Bluboo S1 sera équipé d’un lecteur d’empreintes digitales situé sous le bouton Home. Il sera probablement commercialisé en juin prochain. Nous en saurons plus dans les semaines qui viennent.

Que pensez-vous de ce Bluboo S1 ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.