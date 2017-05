Cortana animera Invoke, l’enceinte connectée de Harman Kardon

Microsoft s’est mis d’accord avec Harman Kardon pour intégrer Cortana dans les nouveaux haut-parleurs intelligents de ce grand nom de l’industrie du son.

Apple, avec son présumé haut-parleur assisté par Siri, a désormais un concurrent de taille. Microsoft vient en effet de signer un accord de partenariat avec Harman Kardon. Cette collaboration se traduit notamment par l’usage de Cortana comme plateforme qui animera la prochaine enceinte Harman. Baptisé Invoke, le produit en question sera lancé à l’automne. Pour les deux entreprises, ce choix présente un grand nombre d’avantages. D’autant plus que d’après eMarketer, « le marché des haut-parleurs intelligents pourrait doubler aux États-Unis, pour s’étendre jusqu’à 35,6 millions d’appareils d’ici la fin de l’année. ». L’approche adoptée par l’éditeur de Windows est donc différente de celle de ses concurrents, puisqu’au lieu de concevoir son propre produit, il a préféré équiper une enceinte premium signée Harman Kardon.

Des fonctionnalités intéressantes sur Invoke, l’enceinte connectée Harman Kardon grâce à Cortana

« Avec Cortana au cœur du haut-parleur Invoke, vous pouvez jouer votre musique préférée, gérer vos rendez-vous et activités, définir des rappels, vérifier l’état de la circulation, entendre les dernières nouvelles, et plus encore », explique un responsable de Microsoft sur le blog de la firme, avant d’ajouter : « avec l’intégration de Skype, vous pouvez faire des appels vers des téléphones cellulaires, des lignes fixes et d’autres appareils compatibles avec Skype. Par des commandes vocales, vous pouvez également contrôler les appareils domotiques compatibles de votre foyer pour éteindre les lumières ou régler la température ambiante. ». En somme, ce dispositif est doté de fonctions prometteuses. Reste à savoir s’il sera bien accueilli par les utilisateurs.

