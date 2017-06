Coriolis Telecom : le forfait Série limitée sans engagement illimité 50 Go est à 19.50 euros par mois

Vous voulez un forfait avec un max de data et tout le reste illimité ? Coriolis Telecom propose sa Série limitée sans engagement illimité 50 Go à seulement 19.50 euros par mois.

L’abonnement de Coriolis Telecom va vous permettre d’envoyer autant de SMS et MMS que vous voudrez puisqu’ils sont illimités en France métropolitaine vers les mobiles métropolitaines et depuis l’UE et DOM/COM vers les mobiles de ces zones. Les appels sont aussi illimités en France métropolitaine vers tous les fixes et mobiles métropolitains et depuis l’UE et DOM/COM vers les fixes et mobiles de ces zones. Vous serez constamment joignable ! La Série limitée 50 Go de Coriolis Telecom met à votre disposition 50 Go d’Internet en H+/4G depuis la France métropolitaine. 5 Go sont utilisables depuis l’UE et DOM/COM pour que vous puissiez aller sur les réseaux sociaux ou sur Youtube depuis ces zones.

Comme il s’agit d’un forfait sans engagement, vous n’aurez aucun frais de résiliation à payer si vous changez d’offre ou d’opérateur.

Forfait Série limitée sans engagement illimité 50 Go de Coriolis Telecom : tout ce qu’il faut à un prix raisonnable

Cet abonnement comprend :

• Les appels illimités en France métropolitaine et depuis l’UE ainsi que les DOM/COM

• Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE ainsi que les DOM/COM

• 50 Go d’Internet dont 5 Go utilisables depuis l’UE et les DOM/COM

• La qualité du réseau 4G de SFR

• Smartphone à partir de 1 euro

Pour souscrire à cette Série limitée avantageuse, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous. Cette offre est valable jusqu’au 30 septembre.

