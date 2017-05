Une coque de protection d’un prototype de l’iPhone 8 fuite sur la toile

Les fuites du prochain iPhone 8 à venir sont en train d’affluer au quotidien sur le web. Et, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, Apple semble déjà avoir sélectionné un design : un appareil de 5,2 pouces sans bouton avant physique et un double capteur photo à l’arrière. Par ailleurs, une coque de protection du prototype de l’iPhone 8 a également fuité sur Internet. Ce qui confirme les rumeurs sur son apparence.

De nouveaux éléments viennent appuyer les hypothèses envisagées jusqu’ici. Cette fois, une coque de protection nous montre une nouvelle fois l’apparence supposée du prochain iPhone 8 de la marque à la pomme. Cette coque vient surtout confirmer l’hypothèse d’un double capteur photo positionné à la verticale au dos de l’appareil.

iPhone 8 : une nouvelle fuite, une coque de protection se dévoile

Les images, si elles sont fondées sur la réalité, montrent l’iPhone 8 dans un certain nombre d’angles, révélant un design très conforme à ce que nous avons vu d’Apple dans le passé. Le côté gauche de l’appareil contient les boutons de volume et le commutateur muet, tandis que sur le côté gauche, on retrouve le bouton d’alimentation. Le bas, tout comme sur l’iPhone 7, dispose d’une grille haut-parleur / microphone avec un port lightning au milieu et pas de prise jack 3,5 mm.

Mais, au-delà de ça, les rendus de la façade de l’appareil suggèrent que les rumeurs qui font état de l’absence de bouton d’accueil physique sont vraies. Mais il vaut la peine de souligner qu’il n’y a pas encore de caméra avant visible. Il est également probable que cette coque ait été dessinée par un fabricant de coque, qui peut ne pas avoir des informations précises sur le design final de l’appareil. Ou qui n’a peut-être pas jugé nécessaire d’inclure de tels détails dans ce qui est probablement un prototype de rendu de toute façon.

Que pensez-vous de cette nouvelle fuite sur l’iPhone 8 ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.