Conférence Google : au programme, Pixel 2, PixelBook… On vous dit tout !

Si vous êtes un adepte d’Android, il ne faudra pas maquer la conférence de Google ce soir ! On vous présente les différentes nouveautés de la firme.

Si vous aimez les smartphones Google, les enceintes intelligentes et les objets connectés, Google saura vous faire plaisir. Niveau téléphonie, le géant américain proposera son nouveau Pixel 2 et Pixel 2 XL, des smartphones qui ont été conçus en collaboration avec LG et HTC, ils viennent remplacer le Google Pixel, ancien flagship de la firme. Le Google Pixel 2 présente une fiche technique intéressante avec un écran de 4.97 pouces Full HD, avec un design similaire à celui du Pixel original (ou encore de l’iPhone). Le smartphone en aura dans le ventre avec un processeur Snapdragon 835, boosté par une mémoire vive de 4Go. Le smartphone sera disponible avec 64 Go et 128 Go de mémoire interne sans possibilité d’extension de mémoire.

Google : des produits du quotidien

La firme ne proposera pas uniquement des smartphone, mais également des enceintes Home Mini et Max. Une manière subtile pour Google de rivaliser avec Amazon, les enceintes home sont des objets intelligents qui seront disponibles en deux formats et trois couleurs. Ensuite, pour ce qui est des PC, Google proposera un PixelBool convertible. L’ordinateur sera proposé en 3 versions, avec différentes capacités de stockage et un Intel Core i5.

Enfin, n’oublions pas la réalité virtuelle et augmentée, il est fort probable que le géant américain propose une mise à jour de sa plateforme ARCore. ce qui permettra aux développeurs d’utiliser les téléphones existants, qui sont munis de caméras classiques pour proposer du contenu AR. On attend donc avec impatience la conférence de ce soir , cette dernière aura lieu à 18 heure !

Et vous, allez-vous suivre la conférence de Google ce soir ? Dites-nous quels produits vous intéresse !