[CONCOURS] Tentez de gagner un Umidigi Z Pro !

Grâce à Meilleur Mobile et à GearBest, vous allez pouvoir remporter un Umidigi Z Pro Noir. Il vous suffit de participer à ce concours pour tenter de gagner ce smartphone chinois qui a tout pour vous séduire.

Pour vous faire plaisir, nous vous donnons une chance de remporter le sublime Umidigi Z Pro. C’est l’occasion pour vous de changer de téléphone !

Le Z Pro d’Umidigi est tout simplement magnifique. Sa robe noire ajoute une touche de mystère qui va immédiatement susciter votre curiosité. Sa sobriété lui permet de se dissimuler facilement. Grâce à ses bords arrondis, l’utilisation sera toujours confortable même après plusieurs heures de gaming acharné. De plus, il ne pèse que 175 g.

Le Umidigi Z Pro embarque un écran Full HD IPS capacitif de 5.5 pouces. Il vous en mettra plein la vue. Toutes les images diffusées sont remplies de couleurs et de détails peu importe le type de contenus et les conditions d’utilisation.

Ce téléphone est équipé d’un SoC Deca Core MTK Helio X27 cadencé à 2.6 GHz. Ce processeur est accompagné par une RAM de 4 Go. Le Umidigi Z Pro n’aura aucun mal à faire tourner tous les jeux vidéo et toutes les applications en vogue. Vous ne rencontrerez aucun ralentissement même si plusieurs tâches sont lancées simultanément. Il fait preuve d’une polyvalence sans faille. Vous pourrez stocker des tonnes de contenus sur la mémoire interne de 32 Go extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

Le Z Pro d’Umidigi que vous allez pouvoir gagner grâce à ce concours dispose d’un double capteur photo à l’arrière qui compte 13 millions de pixels. À l’avant, vous trouverez une caméra frontale possédant la même résolution. Vous aurez la possibilité de partager sur les réseaux sociaux les photos et vidéos de qualité prises avec ces appareils en passant par la 4G ou le Wi-Fi. La technologie Bluetooth 4.1 vous permettra, entre autres, d’utiliser un casque audio sans fil. Si vous préférez les connexions filaires, sachez que le Umidigi Z Pro est doté d’un port Jack 3.5 mm. Il est aussi pourvu d’un port USB Type-C. Ce smartphone est idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d’avoir deux lignes téléphoniques puisqu’il peut accueillir une deuxième carte SIM. La batterie de 3780 mAh assure une autonomie en communication exceptionnelle d’une journée. Ce téléphone 4G n’a rien à envier à certains smartphones haut de gamme.

Comment participer au concours ?

Pour tenter de gagner le Umidigi Z Pro, vous devrez répondre à une question qui vous sera posée. Elle sera affichée ce jeudi 11 mai 2017 à 20h30 sur notre page Facebook. La réponse se trouve dans cet article ! Le tirage au sort du gagnant aura lieu le jeudi 18 mai 2017 à 16h. Pour optimiser vos chances de remporter ce téléphone, aimez notre page et partagez le post Facebook !

On vous souhaite bonne chance ! Si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire !