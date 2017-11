Concours : on vous fait gagner un chargeur allume-cigare Bestek 300W !

D’une valeur de 50 euros, ce convertisseur transformateur 12V 220V va vous simplifier la vie. Tentez de le remporter en participant à ce concours organisé avec Bestek.

Ce chargeur allume-cigare a tout pour plaire. Conçu avec des matériaux de haute qualité, il fait preuve d’une praticité redoutable. Une chose est sûre, il vous suivra dans toutes vos aventures. De plus, il est compact grâce à ses dimensions de 11.8 x 7.7 x 4.5 cm et pèse seulement 552 grammes. Grâce à ce produit de Bestek, vous pourrez alimenter votre ordinateur portable, votre téléviseur, votre smartphone ou encore votre iPhone. Notons que cet appareil est doté d’un port USB 2.1A utile notamment pour un iPad. La tension d’entrée est de 12V CC tandis que la tension de sortie est de 230V ±10V CA. La fréquence de sortie de sortie est de 50 Hz et la puissance de sortie est de 300 W.

Ne vous inquiétez pas, ce chargeur est protégé contre le court-circuit, la surtension, le surchauffage ainsi que la surcharge. Il est doté d’un ventilateur performant qui régulera parfaitement la température de l’appareil.

Ce convertisseur transformateur de Bestek a une note moyenne de 4.2/5 sur Amazon, ce qui montre à quel point il s’agit d’un produit de qualité.

Pour participer à ce concours et tenter de gagner ce chargeur allume-cigare Bestek, suivez les instructions ci-dessous

Cet appareil vous donne envie ? Alors répondez à la question qui vous sera posée sur notre page Facebook ce mardi 7 novembre 2017 à 20h. Ne cherchez pas la réponse ailleurs, elle se trouve dans cet article. Nous tirerons au sort le gagnant ou la gagnante le mercredi 15 novembre 2017 à 16h. Si vous voulez avoir plus de chances de gagner, mettez une note de 5 étoiles à cet article, aimez notre page et partagez le post Facebook !

Bonne chance à toutes et à tous ! 🙂