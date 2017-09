Un concept vidéo sur le Galaxy S9 nous donne déjà envie !

Le Galaxy S9 n’est attendu que l’année prochaine, mais le smartphone inspire déjà les studios de design, on vous présente le smartphone selon DBS Designing !

La seule in formation que nous avons pour le moment sur le Galaxy S9 est que le smartphone devrait être équipé d’un écran tactile borderless. Rien de surprenant jusque-là, mais le concept vidéo que nous présente DBS, nous donne déjà envie, même si l’appareil à un air d’iPhone X.

Il n’y a quasiment pas de fuite sur le prochain Galaxy de la firme coréenne, pour le moment, c’est pourquoi le studio de design est totalement libre de choisir un visuel pour le smartphone. Ce dernier est présenté avec un châssis métallique et des bords plats, les bordures en haut et en bas du Galaxy S8 ne sont plus et le designer opte pour un écran non incurvé. Le design reste classique, mais on ne peut s’empêcher de remarquer la ressemblance de l’iPhone X. Cela est peut-être dû à une légère influence après la sortie du smartphone. Le concept reste très réaliste et on a plaisir à regarder et re-regarder la vidéo, avec en bonus une jolie bande son. On est presque triste qu’il ne sorte pas bientôt !

Galaxy S9, une première spéculation sur la fiche technique

La compagnie de design ne s’est pas arrêté la, DBS propose également quelques informations sur le futur smartphone. Le studio pourvoit l’appareil d’un écran Infinity Display muni d’une définition QHD+ avec un format 18:9, un lecteur d’empreinte intégré dans la dalle du smartphone et u système d’exploitation Android 8.1. Il serait équipé d’une mémoire vive de 6 Go et d’une batterie de 3 600 mAh. Pour ce qui est des photos, DBS l’imagine avec un capteur principal de 18 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels. On attend déjà la sortie !

Que pensez-vous de ce concept ? Il vous donne envie à vous aussi ?