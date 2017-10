Comparatif des meilleurs smartphones de moins de 5 pouces

À la recherche d’un téléphone compact ? Vous êtes ici au bon endroit dans la mesure où ce comparatif vous permettra de connaitre les smartphones de moins de 5 pouces les plus populaires actuellement.

Apple iPhone 8 64 Go Argent

L’Apple iPhone 8 64 Go Argent est un smartphone iOS aux performances extraordinaires. Il renferme la toute nouvelle puce Apple A11 Bionic hexa-core épaulée par 2 Go de RAM. Son écran Retina de 4,7 pouces possède une définition de 750 x 1334 pixels pour un rendu graphique en haute définition. L’iPhone 8 est conforme à la norme IP67. Il est donc étanche à l’eau et à la poussière. Sa batterie Li-Ion de 1821 mAh procure une autonomie jusqu’à 14 heures en parole et jusqu’à 40 heures en lecture musicale. Côté photo, il dispose d’un capteur dorsal de 12 mégapixels en ouverture f/1.8 et d’une caméra frontale de 7 mégapixels en ouverture f/2.2.

BlackBerry KEYone Argent

Le BlackBerry KEYone Argent convient à tous les usages. Équipé d’un clavier physique, il vous permettra de saisir rapidement vos SMS et de naviguer confortablement dans les menus de BlackBerry OS. Des raccourcis sont à cet effet prévus. Ce smartphone de 4,5 pouces est fluide grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 625 octa-core cadencé à 2 GHz associé à 3 Go de RAM. Le BlackBerry KEYone Argent offre un confort graphique inégalable. Sa dalle LCD possède une définition de 1620 x 1080p. Pour ce qui est du volet alimentation, il est question d’une batterie de 3505 mAh procurant une autonomie de longue durée pour profiter pleinement des applications disponibles.

Wiko Sunny 2 Lime

Un smartphone double SIM compact proposé à petit prix, le Wiko Sunny 2 Lime vous sera utile partout. Ce téléphone portable tactile de 4 pouces est bien équipé pour un mobile de sa gamme. En effet, il dispose d’un processeur ARM Cortex A7 quad-core de 1,2 GHz. La capacité de sa RAM, elle, est de 512 Mo. Ce smartphone Wiko vous permettra de figer tous les instants grâce à son appareil photo de 5 millions de pixels. Un flash LED est prévu pour que vous puissiez prendre des photos n’importe où. Il est à noter que le Wiko Sunny 2 Lime arbore une dalle de 4 pouces dont la définition est de 800 x 480 pixels. Sa mémoire ROM de 8 Go peut être étendue avec une carte micro SD.

Apple iPhone SE 32Go Or

L’Apple iPhone SE 32Go Or est un smartphone compact pas cher qui ne vous décevra pas. Il bénéficie d’une puce Apple A9 dual-core couplée avec 1 Go de RAM. Son écran de 4 pouces convient très bien aux contenus HD. Pour l’alimentation, l’iPhone SE 32Go Or renferme un accumulateur procurant 14 heures d’autonomie en parole et de 240 heures, soit 10 jours, en veille. Un APN dorsal de 12 MP et une webcam de 1,2 MP se chargent de la fonction photo. Ce smartphone iOS est en mesure d’enregistrer des vidéos 4K à 30 images par seconde et Full HD à 30 ou 60 images par seconde.

Sony Xperia XZ1 Compact Bleu

Un smartphone IP68 bien configuré, le Sony Xperia XZ1 Compact Bleu vous donne la possibilité de découvrir les meilleures d’Android. Ce modèle convient aux utilisateurs qui ont une préférence particulière pour les terminaux compacts. En effet, il dispose d’un écran de 4,6 pouces dont la définition est de 720 x 1280 pixels. Côté photo, le Sony Xperia XZ1 Compact Bleu est muni d’un APN dorsal dont la résolution est de 19 mégapixels. À cela s’ajoute une caméra frontale de 8 mégapixels. Pour ce qui est de son processeur, il est question d’un Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 associé à 4 Go de mémoire vive.

Avez-vous particulièrement un faible pour l’un de ces smartphones compacts ?