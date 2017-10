Comparatif des meilleurs forfaits sur le réseau SFR

Vous ne savez pas quel forfait SFR adopter ? Ce comparatif de MeilleurMobile vous sera alors d’une grande l’utilité. Il vous permettra de trouver l’offre idéale.

Forfait SFR Série limitée 10Go avec mobile avec engagement 24 mois

Idéal pour les utilisateurs qui souhaitent appeler souvent leurs proches en France métropolitaine et à l’étranger, le forfait SFR Série limitée 10Go avec mobile avec engagement 24 mois comporte une offre d’appels et de SMS/MMS illimités. Pour l’internet, cet abonnement avec engagement comporte une enveloppe data de 10 Go pour que l’abonné puisse aller sur le web à chaque qu’il le souhaite. Avec un tel volume, on peut faire le maximum de choses sur la toile. D’ailleurs, la qualité du réseau est assurée par les infrastructures 4G de SFR. À noter que le débit diminue au-delà de 10 Go. Cette formule donne accès aux 4 000 000 de hotspots WiFi de l’opérateur.

Forfait SFR Série limitée 100Go avec mobile engagement 24 mois

Le forfait SFR Série limitée 100Go avec mobile engagement 24 mois est conçu pour les utilisateurs à la recherche d’un abonnement internet leur permettant d’appeler en illimité vers la France métropolitaine. Et comme d’habitude, cette offre permet d’envoyer des SMS et MMS de façon illimitée vers tous les opérateurs. Pour moins de 40 € par mois, moyennant un engagement sur 24 mois, soit sur deux ans, ce forfait SFR comporte une data de 100 Go. Autant de données qui vous seront utiles pour visiter vos plateformes en ligne favorites ou encore pour échanger des fichiers avec vos collègues. Ce forfait donne accès aux 4 000 000 de hotspots WiFi SFR.

Forfait La Poste Mobile Music illimité 60Go avec mobile sans engagement

Le forfait La Poste Mobile Music illimité 60Go avec mobile sans engagement est un abonnement internet complet. Pour seulement 18,99 € par mois, il permet de surfer sur internet par l’intermédiaire des réseaux H+ et 4G de SFR. Pour cela, on bénéficie d’un volume internet de 60 Go. Cette formule procure une parfaite maîtrise de sa consommation en data dans le sens où la connexion internet sera bloquée au-delà de 60 Go. Ce forfait sans engagement comporte des appels téléphoniques illimités vers la France. Il donne la possibilité d’aller sur le web via les points d’accès internet La Poste Mobile.

Forfait RED Illimité 100Go avec mobile sans engagement

Le forfait RED Illimité 100Go avec mobile sans engagement est un abonnement qui procure une grande liberté. Vous pouvez le résilier à tout moment et profiter ainsi d’une formule plus intéressante. En tout cas, pour seulement 20 € par mois, cette offre met à disposition une enveloppe data de 100 Go que l’on peut utiliser sur les réseaux H+ et 4G de SFR. Les appels téléphoniques vers la France et certaines destinations étrangères, dont l’Amérique du Nord, la Suisse et Andorre, sont illimités. Envoyez aussi des SMS et MMS de manière illimitée vers tous les opérateurs et accédez à internet grâce aux points d’accès SFR.

Forfait La Poste Mobile Illimité 1Go avec mobile engagement 24 mois

Le forfait La Poste Mobile Illimité 1Go avec mobile engagement 24 mois est une formule à la portée de tous. Il convient à ceux qui souhaitent bénéficier d’une connexion internet stable. Sa data de 1 Go permet de maintenir un smartphone connecté et rester ainsi à l’affût des dernières nouvelles grâce aux sites web d’actualités. Pour une parfaite maîtrise de sa facture internet, la connexion sera bloquée au-delà de 1 Go. Cet abonnement La Poste Mobile comporte une communication voix illimitée vers la France.

Personnellement, êtes-vous intéressé par l’un de ces forfaits ?