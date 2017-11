Comparatif des meilleurs casques audio avec câble détachable et à moins de 100 euros

À la recherche d’un casque audio pas cher ? Voici le comparatif des meilleurs casques audio avec fil détachable disponibles sous la barre des 100 €.

Beats By Dre Solo 2 Bleu Clair

Le Beats By Dre Solo 2 Bleu Clair est un casque audio pas cher aux performances exceptionnelles. Il s’agit d’un casque audio supra-auriculaire qui est muni de transducteurs de qualité pour une qualité d’écoute optimale. D’ailleurs, ce casque audio Beats est équipé d’un micro. En ce qui concerne sa connectivité, il peut être utilisé avec un smartphone, un lecteur MP3 ou encore un PC grâce à sa connexion filaire. Pour cela, la longueur du câble est de 1,361 mètre. Il est à noter que ce produit est doté d’une télécommande pour la gestion du playlist et des appels. Utilisez le Beats By Dre Solo 2 Bleu Clair pour profiter de toutes vos musiques préférées.

AKG Y50 Noir

Confortable, l’AKG Y50 Noir est l’un des casques audio qui vous offre une performance audio de haute qualité. Doté de transducteurs capables de reproduire efficacement les fréquences entre 16 Hz et 24 kHz, il est parfait pour l’écoute de toute sorte de musique. D’ailleurs, sa sensibilité de 115 dB est ce qu’il y a de mieux pour une utilisation optimale avec une tablette, un lecteur MP3 ou encore un PC. L’AKG Y50 Noir est aussi un casque audio avec réduction de bruit. Il vous permet de vous isoler des vacarmes extérieurs. Ses oreillettes sont pliables et il est doté d’une télécommande pour la gestion du playlist et des appels.

JBL E45 Bluetooth Rouge

Le JBL E45 Bluetooth Rouge est un casque audio Bluetooth qui dispose aussi d’une connexion filaire. Pesant seulement 185 g, il vous suivra partout, d’autant plus que ses oreillettes sont pliables. Aussi, vous pouvez le transporter en toute facilité. Le JBL E45 Bluetooth Rouge vous impressionnera par sa performance audio. Il est en mesure de répondre efficacement aux fréquences entre 20 Hz et 20 kHz. Sa sensibilité de 96 dB et son impédance de 32 ohms garantissent une utilisation optimale avec un smartphone, une tablette ou encore un PC. Ce casque audio JBL est muni d’un micro et d’une télécommande.

Marshall Major II Bluetooth Marron

Tout simplement exceptionnel, le Marshall Major II Bluetooth Marron est l’un des casques audio dont vous avez besoin pour bénéficier d’une qualité de son optimale. Pouvant être utilisé avec et sans fil, il convient parfaitement à un smartphone, une tablette, un PC, un lecteur MP3 ou tout autre appareil disposant d’une prise jack ou d’un module Bluetooth. Le Marshall Major II Bluetooth Marron offre une réponse en fréquence de 10 Hz à 20 kHz. Sa sensibilité est de 99 dB. Équipé d’un micro et d’une télécommande, ce casque audio proposé à moins de 100 euros est l’accessoire audio qu’il vous faut pour vivre une expérience utilisateur fascinante.

AKG K240 MKII Noir

Pratique et performant, l’AKG K240 MKII Noir est un bijou de technologie qui vous offre une performance audio singulière. Doté une réponse en fréquence de 15 Hz à 25 kHz, il vous permettra de vous divertir tranquillement en mobilité. D’ailleurs, le fait que son câble soit détachable assure une grande praticité. Utilisez-le pour profiter de votre playslist sur smartphone, tablette, lecteur MP3 ou encore PC. L’AKG K240 MKII Noir est disponible en deux versions selon la taille de la fiche jack, soit de 3,5 et de 6,35 mm. Cette dernière est particulièrement utile pour les professionnels qui se servent d’une table de mixage ou d’un caméscope.

Avez-vous déniché dans ce comparatif de casques audio le produit idéal ?