Comparatif des meilleurs bracelets connectés à moins de 100 euros

Vous êtes à la recherche d’un bracelet connecté pas cher ? Ce comparatif de MeilleurMobile vous permettra de choisir parmi des bracelets connectés sous la barre des 100 €.

MyKronoz ZeFit 3 HR Noir

Élégant et pratique, le MyKronoz ZeFit 3 HR Noir est un bracelet connecté unique en son genre. Il propose des fonctionnalités qui vous seront d’une grande utilité au quotidien. Cet objet connecté a la particularité de disposer d’un écran couleur tactile de 2,6 pouces. Si vous recherchez un bracelet connecté ayant un bon rapport qualité-prix, le MyKronoz ZeFit 3 HR Noir est la référence qu’il vous faut. Sa batterie Li-Ion de 100 mAh procure une autonomie de 5 jours. Aussi, vous serez toujours tenu au courant de vos SMS et e-mails. Une puce Bluetooth 4.0 est au programme pour l’appairage avec un smartphone compatible. Puisque l’on parle de compatibilité, sachez que le MyKronoz ZeFit 3 HR peut être synchronisé avec un appareil Android, iOS ou Windows.

FitBit Alta HR S Or et Rose

Doté d’un design intéressant, le FitBit Alta HR S Or et Rose est un véritable bijou technologique qui vous accompagnera partout. Étanche et léger, il a été conçu pour faciliter le quotidien de son utilisateur. Son écran tactile OLED de 0,8 pouce promet un affichage de qualité, permettant de l’utiliser confortablement en plein soleil. Le FitBit Alta HR S Or et Rose est compatible Android, Windows et iOS. Pour l’apparier avec un smartphone compatible, vous n’avez qu’à allumer le Bluetooth. Effectivement, il est question d’une puce Bluetooth 4.0. Ce bracelet connecté FitBit offre une autonomie de 5 jours et est muni de capteurs pour la mesure des performances physiques.

Sony SmartBand Talk SWR30 Blanc

Le Sony SmartBand Talk SWR30 Blanc propose des fonctionnalités originales pour faciliter la vie de l’utilisateur. En plus de ses capteurs qui servent au suivi des activités physiques, l’analyse du sommeil notamment, il permet de savoir ce qu’il se passe sur un smartphone. Grâce à la technologie Bluetooth, ce bracelet connecté Sony pas cher peut être synchronisé avec un téléphone portable Android. Les différentes notifications seront ainsi affichées sur son écran de 1,4 pouce d’une résolution de 320 x 320 px. En ce qui concerne l’autonomie, le Sony SmartBand Talk SWR30 Blanc tient 3 jours avec une seule charge pleine.

FitBit Charge 2 L Turquoise

Le FitBit Charge 2 L Turquoise est un bracelet connecté pas cher au design innovant. Il dispose d’un ensemble de fonctionnalités permettant de suivre les activités physiques. Il comporte entre autres un podomètre pour compter le nombre de pas ainsi qu’un cardiofréquencemètre pour l’évaluation de la fréquence cardiaque. Le FitBit Charge 2 L Turquoise permet aussi de suivre la qualité du sommeil. Toutes les informations, y compris les différentes notifications (appels, SMS, etc.), sont affichées sur un écran OLED qui possède une bonne performance graphique. Cet objet connecté renferme une batterie suffisamment puissante pour le faire fonctionner pendant 5 jours. Il est compatible Android, iOS et Windows et se synchronise avec un smartphone au moyen du protocole Bluetooth 4.0.

Jawbone Up Move Noir

Un bracelet connecté au design unique, le Jawbone Up Move Noir vous séduira par son apparence hors du commun. Il a été conçu pour résister à toutes les épreuves. C’est pour cela qu’il est par exemple étanche à l’eau et à la poussière. Le Jawbone Up Move fait également preuve d’une grande solidité avec sa gaine en caoutchouc hypoallergénique de qualité médicale. Pour une meilleure interaction avec l’utilisateur, un écran LED est prévu. Ce bracelet connecté proposé à moins de 100 € permet d’analyser la qualité du sommeil et de suivre les activités physiques en général grâce à ses différents capteurs.

Lequel de ces bracelets connectés proposés à moins de 100 € préférez-vous le plus ?