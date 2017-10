Comparatif des tablettes pas cher chez Amazon

Quelle tablette pas cher acheter chez Amazon ? Vous vous posez cette question ? Ce comparatif des tablettes pas cher Amazon de MeilleurMobile vous permettra de trouver celle qu’il vous faut au meilleur prix sur la plateforme.

Lenovo Yoga Tab 10 Noir

Pratique, la Lenovo Yoga Tab 10 Noir est une tablette pas cher idéale pour tout type d’utilisation. Son écran de 10.1 pouces est capable d’afficher en HD (1280 x 720 pixels) pour un meilleur confort visuel. Elle est en mesure de faire tourner toutes vos applications de manière fluide en raison de sa configuration technique marquée par la présence d’un processeur Mediatek MT8125 quad-core cadencé à 1,2 GHz. À cela s’ajoute 1 Go de mémoire vive. Pour ce qui est de sa capacité de stockage interne, cette tablette Lenovo propose un espace de 16 Go que l’on peut augmenter avec une carte micro SD. Sa batterie de 8552 mAh procure une autonomie de 15 heures.

Acer Iconia One 10 B3-A30 Noir

Une tablette Android de 10 pouces qui a tout pour plaire, l’Acer Iconia One 10 B3-A30 Noir se distingue par son design innovant. Animée par Android, elle offre une expérience utilisateur unique. D’autant que ses fonctionnalités rendront votre quotidien plus agréable. La performance de cette tablette Acer vous donne la possibilité de profiter de vos applications favorites quelles que soient leurs exigences en termes de ressources. En effet, l’Acer Iconia One 10 B3-A30 est dotée d’un écran LCD en définition HD. Côté processeur, elle est équipée d’un Mediatek MT8163 quad-core dont la fréquence d’horloge est de 1,3 GHz. Sa mémoire interne de 16 Go peut être étendue avec une carte micro SD d’une capacité jusqu’à 128 Go.

Archos 101e Neon 32 Go Bleu

Bénéficiant d’un bon rapport qualité-prix, l’Archos 101e Neon 32 Go Bleu est une tablette Android fluide. Elle embarque un processeur ARM Cortex A53 quad-core dont la fréquence d’horloge est de 1.3 GHz. Il est question d’une mémoire vive de 1 Go pour un meilleur fonctionnement en multitâche et pour garantir une bonne réactivité en toutes circonstances. Cette tablette de 10,1 pouces arbore une dalle LCD dont la définition est de 1024 x 600 pixels, garantissant un rendu graphique exceptionnel. L’Archos 101e Neon 32 Go propose un espace de stockage interne de 32 Go que l’on peut étendre avec une carte micro SD. La capacité de sa batterie est de 4500 mAh. Pour la photo, elle embarque un APN dorsal de 2 MP et une webcam de 0,3 MP.

Huawei MediaPad T3 10 pouces Gris

La Huawei MediaPad T3 10 pouces Gris est une tablette de 9,6 pouces parfaite pour la production et le divertissement. Elle mise sur son rapport qualité-prix parmi les meilleurs du marché. Côté technique, cette tablette Huawei embarque un processeur Snapdragon 425 quad-core épaulé par 2 Go de mémoire vive. Pour l’affichage, elle propose une dalle LCD en définition HD (1280 x 800 p). La Huawei MediaPad T3 10 pouces Gris propose une mémoire de stockage interne de 16 Go pouvant être élargie au moyen d’une carte micro SD. La capacité de sa batterie est de 4800 mAh. En ce qui concerne la fonction photo, il est question d’un APN dorsal de 5 MP et d’une caméra frontale de 2 MP.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 pouces (2016) Blanc

Avec son écran de 10,1 pouces, cette tablette Samsung offre un confort d’utilisation agréable. La Samsung Galaxy Tab A 10.1 pouces (2016) Blanc répond aux attentes de ceux qui sont à la recherche d’une ardoise performante proposée à un tarif raisonnable. Elle est animée par un processeur quad-core 1,33 GHz épaulé par 2 Go de RAM. La Galaxy Tab A 10.1 pouces (2016) vous accompagnera partout, d’autant qu’elle ne pèse que 525 g. Ses dimensions de 254.2 x 155.3 x 8.2 mm sont parfaites pour une utilisation en mobilité. Pour couronner le tout, sachez que cette tablette à écran LED est en mesure d’afficher en Full HD (1920 x 1200p).

Êtes-vous particulièrement intéressé par l’une de ces tablettes ?