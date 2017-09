Comparatif des meilleurs téléphones Huawei du moment

Huawei est l’un des constructeurs les plus actifs dans l’univers de la mobilité. Il propose une grande variété de terminaux qui se distinguent par leurs prix et caractéristiques techniques. Pour vous permettre de choisir facilement le vôtre, nous vous proposons aujourd’hui ce comparatif des meilleurs smartphones actuels de la marque.

Huawei P10 Plus Or

Un smartphone Android qui ne vous décevra pas, le Huawei P10 Plus Or est un must pour les geeks. Son design attrayant constitue un atout majeur qui ne manquera pas de vous séduire. Sur le plan technique, ce téléphone est un véritable monstre. Si vous recherchez un téléphone portable tactile doté de performances extraordinaires, ce modèle est ce qu’il vous faut. En effet, il embarque un processeur Kirin 960 octa-core. Et ce n’est pas tout ! Ce smartphone de 5,5 pouces bénéficie d’une RAM de 6 Go. Son écran LCD est en mesure d’afficher en QHD (2560 x 1440 pixels). Il est équipé d’une batterie Li-Ion de 3750 mAh.

Huawei Y6 Pro (2017) Noir

Pratique et bénéficiant d’une performance correcte, le Huawei Y6 Pro (2017) Noir est un smartphone qui vous offre les meilleurs d’Android. Sa couleur noire lui confère un look extraordinaire qui fera le bonheur de vos yeux. Le Y6 Pro (2017) offre une excellente prise en main avec ses dimensions de 143.9 x 71.0 x 8.05 mm pour un poids de 145 g. Ce smartphone de 5 pouces est en mesure d’afficher en HD (1280 x 720p). Sa mémoire de stockage interne de 16 Go peut être étendue avec une carte micro jusqu’à 128 Go. Ce téléphone portable tactile Huawei promet une autonomie de 25 heures en communication 3G et de 613 heures (environ 26 jours) en veille.

Huawei P8 Lite (2017) Blanc

Le P8 Lite (2017) promet une expérience utilisateur prenante. Arborant une dalle LCD de 5,2 pouces en définition Full HD (1920 x 1080p), il se distingue par sa performance graphique largement supérieure à la moyenne. Ce smartphone Android est doté d’un processeur HiSilicon Kirin 655. Il s’agit d’une puce comportant des cœurs cadencés à 2.1 et à 1.7 GHz. La capacité de sa RAM est de 3 Go. À tout cela s’ajoute une mémoire interne de 16 Go extensible par micro SD d’une capacité jusqu’à 256 Go. Côté alimentation, le Huawei P8 Lite (2017) Blanc offre une autonomie de 21 heures en parole et de 524 heures en veille. Il est équipé d’un APN dorsal de 12 mégapixels.

Huawei P10 Noir

Le Huawei P10 Noir promet une performance singulière en toutes circonstances. Équipé d’un processeur Kirin 955 octa-core cadencé à 2.4 et à 1.8 GHz, il promet une grande fluidité. Vous profitez ainsi d’un fonctionnement rapide quelle que soit la taille de vos applications. Ce smartphone de 5,1 pouces est doté de 4 Go de RAM. Son affichage est servi par une dalle LCD en définition Full HD. Côté stockage, il est question d’une mémoire interne de 64 Go que l’on peut étendre avec une carte micro SD jusqu’à 256 Go. L’alimentation est fournie par une batterie de 3200 mAh.

Huawei Mate 9 Gris

Besoin d’un téléphone qui assure une expérience utilisateur fascinante ? Le Huawei Mate 9 Gris est ce qu’il vous faut. Équipé d’un écran LCD d’une diagonale de 5.9 pouces en définition Full HD, il offre de superbes images vous permettant d’avoir droit à un confort graphique agréable. À l’intérieur, il renferme un processeur Kirin 960 octa-core cadencé à 2.4 et à 1.8 GHz. Celui-ci est associé à 4 Go de RAM. Pour la photo, il est question d’un capteur dorsal de 20 mégapixels et d’une webcam de 8 mégapixels. Un flash LED est prévu pour les prises de vue en faible luminosité. À noter que le Mate 9 comporte une batterie de 4000 mAh.

Dites-nous en commentaire le smartphone Huawei de votre choix parmi ces modèles.