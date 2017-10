Comparatif des meilleurs smartphones Sony du moment

Vous ne savez pas quel smartphone Sony choisir pour bénéficier de fonctionnalités abondantes et d’une performance exceptionnelle ? Voici le comparatif des meilleurs terminaux de la marque que vous pourrez vous procurer actuellement.

Sony Xperia XZ Premium Noir

Doté d’une performance incroyable, le Sony Xperia XZ Premium Noir renferme un processeur Qualcomm Snapdragon 835 octa-core cadencé à 2,45 et à 1,9 GHz. La capacité de sa mémoire vive est de 4 Go. Si vous recherchez un smartphone Android fluide, ce modèle vous conviendra parfaitement. Son écran LCD de 5,5 pouces offre une définition de 3840 x 2160 pixels. Ce qui fait que la densité est de 801 pixels par pouce ! Concernant le volet photo, le Sony Xperia XZ Premium Noir est muni d’un capteur dorsal avec flash LED de 19 mégapixels. Un APN frontal de 13 mégapixels est aussi proposé pour le selfie et l’appel vidéo. Côté alimentation, ce smartphone IP68 renferme une batterie Li-Po de 3230 mAh. Retrouvez notre test ici.

Sony Xperia L1 Noir

Le Sony Xperia L1 Noir est un smartphone Android pratique et fonctionnel. Double SIM, il propose un ensemble de fonctionnalités vous permettant d’enrichir votre quotidien. À ce propos, le Xperia L1 Noir embarque des puces NFC, Bluetooth et WiFi. La fluidité n’est pas en reste étant donné la présence d’un processeur MediaTek MT6737T quad-core de 1,45 GHz épaulé par 2 Go de mémoire vive. Pour ce qui est du volet graphique, un écran LCD de 5,5 pouces en définition HD (1280 x 720p) est au programme. La fonction photo est assurée par un appareil photo dorsal de 13 mégapixels et par une caméra frontale de 5 mégapixels.

Sony Xperia XZ1 Compact Argent

Le Sony Xperia XZ1 Compact Argent est un smartphone IP68 qui assure une expérience utilisateur unique. Son design pensé pour un usage en mobilité procure une excellente prise en main. Il s’agit d’un téléphone portable tactile Sony qui tient facilement dans la paume de la main. Pour ce qui est de sa configuration technique, il est question d’un processeur Snapdragon 835 associé à 4 Go de RAM. Sa dalle LCD de 4,6 pouces possède une définition HD et offre ainsi une densité de 319 pixels par pouce. Côté autonomie, le Sony Xperia XZ1 Compact Argent peut fonctionner pendant 23 heures en communication et jusqu’à 4 jours en veille. Les passionnés de photo ont à leur disposition un APN dorsal de 19 MP ainsi qu’une caméra frontale de 8 MP.

Sony Xperia XZs Bleu

Le Sony Xperia XZs Bleu vous séduira par sa fiche technique sans faille. Ce smartphone de 5,2 pouces vous donne la possibilité d’utiliser deux forfaits mobiles différents grâce au fait qu’il soit doté de deux emplacements pour carte SIM. Côté processeur, il embarque un Qualcomm Snapdragon 820 quad-core épaulé par 4 Go de RAM. Son écran LCD de 5,2 pouces est en mesure d’afficher en Full HD (1920 x 1080p). Aussi, la densité est de 424 pixels par pouce. Pour ce qui est de l’alimentation, le Sony Xperia XZs Bleu embarque une batterie de 2900 mAh qui procure une autonomie de longue durée permettant de l’utiliser de façon intense.

Sony Xperia XA1 Dual Sim Or

Le Sony Xperia XA1 Dual Sim Or est un smartphone de 5 pouces qui a tout pour plaire. Il est doté d’un processeur Mediatek MT6757 Helio P20 octa-core. Celui-ci est couplé avec 3 Go de RAM pour s’assurer d’une bonne réactivité. Pour l’affichage, ce smartphone double SIM propose une dalle LCD de 5 pouces en définition HD (1280 x 720p). La capacité de sa mémoire interne est de 32 Go. On peut utiliser une carte micro SD jusqu’à 256 Go. Pour se conformer aux exigences des adeptes de photo, un capteur dorsal de 23 mégapixels et un capteur à l’avant de 8 mégapixels sont au rendez-vous.

