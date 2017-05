Comparatif des meilleurs smartphones incassables

Vous recherchez un smartphone ultrarésistant ? Ce comparatif sur les meilleurs smartphones incassables vous permettra de trouver le produit qui saura répondre à vos exigences.



Crosscall Trekker X3

Étanche, le Crosscall Trekker X3 vous permet de tout faire en mobilité. Grâce à son autonomie jusqu’à 31 heures en parole et 480 heures en veille, il vous fait profiter de toutes vos applications. Vos jeux vidéo seront pris en charge de manière fluide et vous pouvez utiliser ce smartphone incassable pour la lecture de vos fichiers vidéo. Son design pensé pour un usage extrême constitue un atout majeur, notamment, au cas où vous auriez besoin d’un appareil vous permettant de rester en contact avec vos proches à l’occasion d’un voyage d’aventures. Pour cela, il est question d’un Qualcomm Snapdragon 617 octa-core cadencé à 1.5 GHz et couplé avec une RAM de 3 Go.

M.T.T. Master 4G

Fonctionnel, le M.T.T. Master 4G est un smartphone Android doté d’un écran de 4,9 pouces qui vous fera vivre une nouvelle expérience utilisateur. Il propose un affichage de qualité permettant d’apercevoir les détails des photos et des vidéos. Grâce à son poids de 228 g et à son épaisseur de 12.95 mm, il vous suivra partout. Ce smartphone M.T.T offre effectivement une bonne prise en main. Les passionnés de photos ne sont pas en reste vu qu’il comporte un APN de 13 millions de pixels. À cela s’ajoute une caméra frontale de 5 millions de pixels pour les appels vidéo et les selfies. Pour couronner le tout, vous avez droit à une autonomie de 120 heures en veille grâce notamment à la batterie de 2800 mAh qui y est installée. Le M.T.T. Master 4G, comme son nom l’indique, est doté d’un module 4G. Ce qui vous donne la possibilité de vous rendre sur la toile à tout moment en mobilité.

Crosscall Trekker-S1

Le Crosscall Trekker S1 est un mobile conçu pour les utilisateurs exigeants. Son design en fait aussi un produit idéal pour les plus aventureux. Conforme à la norme IP67, il supporte aussi bien l’eau que la poussière. Servez-vous de ce smartphone Android pour appeler vos proches, surfer sur internet, afficher les notifications de votre montre connectée, etc. D’autant qu’il offre une grande réactivité. Sur le plan, il comporte un processeur quad-core cadencé à 1.1 GHz épaulé par 1 Go de RAM. Son écran LCD de 4 pouces offre une définition de 480 x 800 pixels et assure la fluidité des jeux vidéo ainsi que la bonne lisibilité des textes. À noter que la mémoire de stockage de 8 Go peut être étendue avec une carte micro SD jusqu’à 32 Go.

M.T.T Mini

Le M.T.T Mini est un téléphone portable doté de touches physiques qui vous sera d’une grande utilité. Étanche, il vous suivra à l’occasion de vos randonnées. D’autant que sa batterie amovible de 700 mAh assure une autonomie de 230 heures en veille et de 3 heures en communication. Grâce à l’écran TFT de 128 x 64 pixels, vous pourrez lire facilement vos messages textes et afficher vos contacts. Ce téléphone M.T.T propose une mémoire interne de 64 Mo vous permettant de sauvegarder des documents. Par ailleurs, il est équipé d’une prise jack de 3.5 mm pour que vous puissiez brancher des écouteurs.

Crosscall Trekker-M1

Le Crosscall Trekker-M1 est un mobile pas comme les autres. Ce smartphone incassable de 4.5 pouces est IP67. En d’autres termes, il est étanche à l’eau et à la poussière. Une caractéristique inévitable pour ceux qui aiment s’aventurer dans des environnements hostiles. Côté performance, il ne vous laissera pas non plus indifférent. En effet, il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 410 épaulé par une RAM de 1 Go. Son écran LCD propose une définition de 960 x 540 pixels, indispensable pour les jeux vidéo. Notons enfin que le Crosscall Trekker-M1 est doté d’une mémoire interne de 8 Go que l’on peut étendre avec une carte micro SD jusqu’à 32 Go.

Lequel de ces smartphones choisirez-vous ?