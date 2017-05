Comparatif des meilleurs forfaits La Poste Mobile

La Poste Mobile propose différentes formules d’abonnement mobile afin de satisfaire les besoins de chacun. Pour vous permettre de trouver la meilleure offre auprès de cet opérateur, nous vous invitons à consulter ce comparatif.

Forfait La Poste Mobile Music 2h 2Go sans mobile sans engagement

Le forfait La Poste Mobile Music 2h 2Go sans mobile sans engagement vous permet de maintenir votre smartphone connecté. Grâce à son enveloppe data de 2 Go, il vous sera possible de rester connecté sur les réseaux sociaux, échanger des mails, obtenir des notifications depuis vos plateformes en ligne préférées. Par ailleurs, vous avez droit à un appel de 2 heures au total vers la France métropolitaine. À cela s’ajoutent des SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs. En ce qui concerne l’internet, vous vous connecterez grâce au réseau 4G de SFR.

Forfait La Poste Mobile Music illimité 60Go sans mobile sans engagement

Le forfait La Poste Mobile Music illimité 60Go sans mobile sans engagement convient aux utilisateurs qui ont une consommation internet assez élevée. Son enveloppe data de 60 Go permet de tout faire sur la toile. Avec un tel volume, vous pourrez consulter des vidéos sur YouTube, discuter avec vos connaissances sur les réseaux sociaux, effectuer des téléchargements, etc. Avec ce forfait sans engagement, vous aurez également droit à des appels illimités aussi bien vers les mobiles que les fixes de France métropolitaine et des DOM. Par ailleurs, le forfait La Poste Mobile Music illimité 60Go sans mobile sans engagement vous permet d’échanger des SMS et MMS en illimité.

Forfait La Poste Mobile 2h 100Mo sans mobile sans engagement

Le forfait La Poste Mobile 2h 100Mo sans mobile sans engagement est une offre internet pas cher et complète. Pour moins de 4 euros par mois, il met à votre disposition un appel de 2 heures en France métropolitaine. À cela s’ajoute la possibilité d’envoyer des SMS et MMS vers tous vos contacts, sans limites. En ce qui concerne la connexion internet, le forfait La Poste Mobile 2h 100Mo sans mobile sans engagement propose une enveloppe data de 100 Mo, de quoi pour vous permettre de rester connecté en toute circonstance. Sachez que vous pouvez continuer à surfer même si vous avez épuisé ce volume. Cependant, vous basculerez automatiquement en mode hors forfait avec un coût de 0,05 euro/Mo consommé.

Forfait La Poste Mobile Illimité 1Go sans mobile sans engagement

Vous désirez souscrire un abonnement mobile pas cher ? Le forfait La Poste Mobile Illimité 1Go sans mobile sans engagement vous conviendra parfaitement. Grâce à son enveloppe data de 1 Go, il vous sera possible de vous rendre sur la toile à n’importe quel moment, et ce, via le réseau 4G de SFR. Pour 9,99 euros par mois, vous profitez également des appels illimités. Il va de soi pour les SMS et MMS. Cette offre est également avantageuse dans la mesure où elle donne accès aux hotspots WiFi de La Poste. Sachez que vous pouvez toujours continuer à surfer au-delà de 1 Go. Pour cela, le coût est de 0,05 euro/Mo.

Forfait La Poste Mobile Illimité 200Mo sans mobile sans engagement

Avec le forfait La Poste Mobile Illimité 200Mo sans mobile sans engagement, vous aurez la possibilité de rester connecté avec vos proches. Les 200 Mo d’internet octroyés vous seront d’une grande utilité si vous avez l’habitude de visiter des réseaux sociaux ou d’échanger des e-mails. En plus, vous bénéficiez de SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs. Le forfait La Poste Mobile Illimité 200Mo sans mobile sans engagement convient également à ceux qui ont besoin d’une offre permettant d’appeler en illimité.

