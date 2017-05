Vous recherchez un casque audio pour DJ ? Voici un comparatif des meilleurs casques audio pour DJ qui vous permettra peut-être de trouver un modèle adapté à vos besoins et à votre budget.

AKG K812 Pro Noir

Performant, l’AKG K812 Pro Noir se caractérise par sa réponse en fréquence étendue (5 Hz – 54 kHz). Il promet un son d’une grande qualité et adapté à tout type de style musical. Le fait qu’il soit fabriqué à partir de matériaux de gamme supérieure assure un confort d’utilisation agréable. Ce casque AKG est le must pour les DJ professionnels et amateurs en raison de sa très grande praticité. Pour cela, il peut être branché sur une table de mixage grâce à son terminal jack 6.35 mm. Sinon, sachez qu’il existe une version dotée d’une prise jack mâle de 3.5 mm pour l’utilisation sur un smartphone, une tablette, un lecteur MP3, voire un PC. Dans tous les cas, vous aurez droit à un câble de 3 mètres.

Monster NCredible N-Pulse Noir

Le Monster NCredible N-Pulse Noir est un casque audio pour DJ unique en son genre. Comme son nom le suggère, il fait profiter d’une performance sonore « monstrueuse ». Ses transducteurs délivrent un son d’une qualité professionnelle. Pour couronner le tout, ce dispositif est équipé d’un micro. De quoi alors pour vous permettre de rester en contact avec vos amis tout en restant branché sur votre playlist. Le Monster NCredible N-Pulse comporte une télécommande pour le changement de piste et pour le réglage du volume sonore. Pour ce qui est de la nature de sa connexion, il peut être lié avec une console de mixage via sa prise jack de 6.35 mm. Notez qu’il existe une version dotée d’un terminal jack de 3.5 mm, ce qui permet le branchement direct sur un smartphone ou une tablette.

AKG K430 Noir

L’AKG K430 Noir est un casque audio pour DJ qui fera le bonheur des audiophiles exigeants. Cet accessoire promet un son d’une grande qualité. Grâce à la performance de ses transducteurs, il vous permet de savourer vos morceaux préférés à tout moment. On notera au passage que les haut-parleurs de ce casque AKG sont capables de reproduire efficacement les signaux entre 12 Hz et 28 kHz. Pliable, ce modèle vous accompagnera partout et il peut être mis facilement dans un sac. Si vous recherchez un casque audio qui ne risque pas de vous encombrer lors de vos déplacements, l’AKG K430 Noir fera très bien l’affaire. Pour la connexion, il est doté d’un câble de 1.25 mètre équipé d’une prise jack de 3.5 mm ou de 6.35 mm, selon la version.

Sennheiser HD 205 II Noir

Ce casque audio supra-auriculaire propose un son d’une excellente qualité. Sa réponse en fréquence entre 14 Hz et 20 000 Hz vous donne l’opportunité de savourer optimalement vos chansons préférées. Doté d’un fil de 3 mètres sur lequel est soudée une prise jack de 6.35 mm ou de 3.5 mm, en fonction du modèle, ce casque audio pour DJ se branche facilement sur une table de mix ou un PC. Vous pouvez également l’utiliser avec un smartphone ou un tout autre appareil HiFi. Le Sennheiser HD 205 II Noir dispose de coussinets doux, assurant une bonne tenue même après des heures d’utilisation.

Master & Dynamic MW60 Cuir Marron

Le Master & Dynamic MW60 Cuir Marron vous fera vivre une expérience musicale sans précédent. Il propose un son fidèle avec des basses profondes et des aigus équilibrés. Il est doté d’oreillettes confortables pour une utilisation prolongée sans la moindre gêne.

Son élégance fait partie des points forts de ce casque pour DJ. Il est conçu avec des matériaux de qualité qui ne manqueront pas de séduire vos entourages. Le Master & Dynamic MW60 Cuir peut être utilisé avec et sans fil.

