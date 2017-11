Comparatif des meilleurs casques audio pas cher de 2017

Vous ne savez pas quel casque à petit prix acheter cette année ? Ce comparatif de MeilleurMobile sur les meilleurs casques audio pas cher de 2017 vous permettra de trouver la référence qu’il vous faut.

Sony MDR-XB450AP Noir

Le Sony MDR-XB450AP Noir est un casque audio pas cher qui promet un son de qualité. Pesant seulement 165 g, il vous suivra partout. Profitez de vos musiques préférées grâce à ses transducteurs dont la réponse en fréquence est de 5 Hz à 22 kHz. Avec sa sensibilité de 102 dB, ce casque audio supra-auriculaire peut être utilisé avec un smartphone, un lecteur MP3, un PC ou tout autre appareil doté d’une prise jack de 3,5 mm. Avec le Sony MDR-XB450AP Noir, le confort n’est pas en reste. Cet accessoire audio a été conçu de la manière la plus soignée pour vous permettre de l’utiliser de façon intense sans vous faire mal aux oreilles. Pour cela, ses oreillettes sont recouvertes d’une matière particulièrement douce.

Yamaha HPH-M82 Noir

Le Yamaha HPH-M82 Noir est un casque audio aux performances époustouflantes. Doté d’un design hors du commun, cette référence saura faire le bonheur des utilisateurs dont les exigences sont particulièrement tournées vers l’apparence de leurs objets high-tech. Le Yamaha HPH-M82 Noir est conçu pour une utilisation filaire. Pour cela, il est équipé d’une prise jack de 3,5 ou de 6,35 mm, selon les versions. Un microphone est au rendez-vous pour l’enregistrement de notes vocales et les appels téléphoniques. D’un poids de 150 g seulement, ce casque audio possède une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz idéale pour tout type de musique.

JVC HA-S660 Noir

Le JVC HA-S660 Noir ne vous décevra jamais. Conçu pour un usage prolongé en mobilité, il est constitué de matériaux de gamme supérieure pour s’assurer d’un confort d’utilisation agréable. En plus de son design singulier, ce casque audio avec fil promet un son d’une grande fidélité. Opter pour ce casque audio JVC, c’est privilégier la qualité. Utilisez le JVC HA-S660 Noir pour profiter de n’importe quel genre de musique. Que vous soyez un passionné de jazz, de rap, ou encore techno, ce modèle vous permettra tout simplement de vivre une expérience musicale unique. Sa réponse en fréquence de 102 dB est tout simplement exceptionnelle pour un casque audio de son genre.

JBL T450 Bluetooth Bleu

Le JBL T450 Bluetooth Bleu est un casque audio pas cher doté d’un module Bluetooth. Il est parfait pour les audiophiles les plus avertis avec son design élégant et sa connectivité très pratique. En effet, il s’agit d’un accessoire audio qui a été conçu intelligemment dans le but de créer une expérience utilisateur unique. Sa couleur bleue lui procure un charme extraordinaire qui vous ravira en tout temps. Grâce à ses oreillettes pliables, le JBL T450 Bluetooth Bleu peut être transporté en toute facilité. Il comporte un micro pour les appels téléphoniques et pour que vous puissiez rester à l’écoute de ce qui vous entoure, une fonctionnalité très pratique lors d’une utilisation dans un environnement qui nécessite une attention particulière.

Essentiel B Heavy Bluetooth Gris

L’Essentiel B Heavy Bluetooth Gris est un casque audio qui vous comblera de joie. Ses transducteurs vous offrent un son de qualité dans la mesure où leur réponse en fréquence est de 20 Hz à 20 kHz. À cela s’ajoute une impédance de 32 ohms ainsi qu’une sensibilité de 106 dB. L’Essentiel B Heavy Bluetooth Gris est doté d’une télécommande qui permet de gérer le playlist et les appels téléphoniques. En ce qui concerne sa connectivité, il est conçu pour être utilisé avec un appareil compatible Bluetooth, entre autres, smartphone, tablette, montre connectée, PC, etc.

Avez-vous trouvé dans ce comparatif de casques audio pas cher celui qu’il vous faut ?