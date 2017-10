Comparatif des meilleurs casques audio à réduction de bruit à moins de 150 euros

Vous êtes à la recherche d’un casque avec réduction de bruit que vous pourrez obtenir à moins de 150 € ? Nous vous invitons alors à consulter ce comparatif des meilleurs casques audio de ce type.

Sony MDR-ZX770BN Bluetooth Bleu

Élégant et pratique, le Sony MDR-ZX770BN Bluetooth Bleu convient à tout type d’utilisateurs. Ce casque audio promet un grand confort grâce à ses oreillettes de haute qualité. Il est parfait pour les audiophiles nomades avec son poids de 245 g. D’ailleurs, vous pouvez l’utiliser de manière prolongée sans risquer de nuire à votre faculté d’écoute grâce à sa sonorité de haute qualité. Néanmoins, pour la préservation de votre santé, il est conseillé de l’utiliser avec modération, tout en veillant à ce que le volume sonore ne soit pas trop élevé. En effet, ce modèle possède une sensibilité de 98 dB et est capable de reproduire les fréquences entre 8 Hz et 22 kHz.

AKG K240 MKII Noir

Un casque audio filaire qui possède un design attrayant, le AKG K240 MKII Noir saura répondre à vos exigences. Doté d’un système de réduction de bruit, il vous permettra de vous isoler des vacarmes extérieurs. D’ailleurs, ce modèle assure un agréable confort d’utilisation avec ses oreillettes recouvertes de matières douces. Pesant 281 g, ce casque audio circum-auriculaire vous suivra partout. Il délivre un son de qualité idéal pour écouter tous les genres de musique. Sa sensibilité est effectivement de 91 dB, alors que sa réponse en fréquence est de 15 Hz à 25 kHz. L’AK240 MKII Noir est muni d’un câble permettant de l’utiliser avec un smartphone, une tablette ou encore un PC.

Audio-Technica ATH-ANC50iS Noir

L’Audio-Technica ATH-ANC50iS Noir est un casque avec réduction de bruit adapté à toutes les morphologies. Il offre un son de qualité pour une session d’écoute parfaite. Vous pouvez l’utiliser avec votre smartphone, lecteur MP3, tablette ou PC grâce à sa connectivité filaire. En ce qui concerne les paramètres techniques, l’Audio-Technica ATH-ANC50iS Noir possède une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz. Sa sensibilité est de 97 dB, alors que son impédance est de 33 ohms. Un micro est prévu pour une expérience utilisateur encore plus fascinante. Ce casque supra-auriculaire est pratique dans la mesure où il comporte une télécommande pour la gestion du playlist et le réglage du volume sonore.

Beats By Dre EP Rouge

Un casque audio à réduction de bruit pas cher et performant, le Beats By Dre EP Rouge est l’accessoire dont vous avez besoin pour écouter efficacement vos chansons préférées. Conçu pour être utilisé avec un appareil doté d’un terminal jack, il ne vous décevra jamais par sa praticité. Le Beats By Dre EP Rouge est un casque audio supra-auriculaire qui peut être rangé facilement. Il ne pèse que 203 g et vous suivra jour et nuit sans risquer de vous gêner. Grâce à sa prise jack de 3,5 mm, il est adapté aussi bien à un smartphone qu’à un lecteur MP3 ou encore un PC.

AKG Y50 Noir

L’AKG Y50 Noir vous séduira par sa fidélité. Ce casque avec réduction de bruit pas cher vous fera profiter d’une ambiance musicale exceptionnelle. Sa réponse en fréquence de 16 Hz à 24 kHz est ce qu’il y a de mieux pour assurer une écoute de qualité. De plus, ce casque audio supra-auriculaire dispose d’un système de réduction de bruit pour vous isoler des bruits externes. L’AKG Y50 Noir ne pèse que 190 g pour un confort d’utilisation agréable. Une télécommande est également proposée pour faciliter l’écoute. Côté connectivité, il est doté d’une prise jack de 3.5 ou de 6.35 mm, selon la version, et peut être utilisé avec un smartphone, une tablette, un lecteur MP3 ou encore un ordinateur portable.

Avez-vous trouvé dans ce comparatif des meilleurs casques audio avec réduction de bruit à moins de 150 euros le vôtre ?