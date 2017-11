Comparatif des meilleurs box internet avec appels illimités vers les mobiles

Vous souhaitez souscrire une box internet comportant une communication voix illimitée vers les mobiles ? Nous vous invitons dans ce cas à consulter ce comparatif.

SFR Série Limitée Starter Fibre

Le forfait SFR Série Limitée Starter Fibre est un abonnement internet qui comporte de nombreux avantages. Il met à disposition une connexion fibre optique dont le débit descendant peut aller jusqu’à 200 Méga et le débit ascendant est de 50 Méga. Comme l’utilisateur bénéficie d’une connexion illimitée, il pourra tout faire sur internet. Profitez de cette offre pour effectuer des téléchargements à grande vitesse ou encore pour visiter des plateformes de streaming vidéo. Le forfait SFR Série Limitée Starter Fibre est parfait pour ceux qui souhaitent rester en contact avec leurs proches par des appels téléphoniques. En effet, la communication voix vers les mobiles et fixes de France est illimitée, tout comme celle vers l’international.

Bouygues Telecom Miami Plus ADSL

Le forfait Bouygues Telecom Miami Plus ADSL est l’offre qui convient aux utilisateurs ayant besoin d’une connexion internet stable et sûre. Proposé avec un engagement de 12 mois, il promet une navigation fluide sur le web. La norme ADSL fait effectivement profiter d’un débit descendant et ascendant particulièrement intéressant. Pour moins de 25 € par mois, l’abonné bénéficie d’un bouquet TV de 170 chaînes, dont 48 en HD. Les appels téléphoniques vers les mobiles et fixes de France sont illimités. Tel est également le cas des appels téléphoniques vers l’étranger. À noter qu’un disque dur de 16 Go est fourni.

Free Freebox Revolution ADSL

La box internet Free Freebox Revolution ADSL est un abonnement internet qui allie efficacité et sécurité. Accessible à moins de 40 € par mois, ce forfait convient parfaitement aux zones qui ne sont pas encore couvertes en 4G. Il possède un débit descendant de 15 Méga et ascendant de 1 Méga. Sans engagement, il est fait pour les internautes qui souhaitent profiter pleinement de leurs contacts téléphoniques. En effet, les appels vers les fixes et mobiles de France sont illimités. Un bouquet TV de 277 chaînes est également au programme. Avec ce forfait Free, vous aurez à votre disposition un disque dur de 250 Go ainsi qu’un service Cloud de 16 Go.

Bouygues Telecom Bbox Miami Plus Fibre

Le forfait Bouygues Telecom Bbox Miami Plus Fibre vous permettra de naviguer sur internet de manière fluide. Grâce à la connexion en fibre optique, vous bénéficierez d’un débit descendant jusqu’à 1 Giga et ascendant jusqu’à 250 Méga. Moyennant un engagement de 12 mois, cette offre propose un service téléphonique permettant d’appeler de manière illimitée vers les mobiles et les fixes de l’Hexagone. La communication voix vers l’étranger est également illimitée. Pour couronner le tout, vous disposez d’un bouquet TV de 170 chaînes, dont 48 en haute définition. Le forfait Bouygues Telecom Bbox Miami Plus Fibre est muni d’un disque dur de 16 Go pour permettre à l’abonné d’avoir à sa disposition une solution à portée de main pour sauvegarder des données.

Orange Livebox Play Fibre

Vous avez besoin d’une box internet vous permettant à la fois d’aller sur internet à une vitesse spectaculaire et d’effectuer des appels téléphoniques illimités vers tous vos contacts en France ? Le forfait Orange Livebox Play Fibre vous plaira. Cet abonnement sans engagement offre une communication voix illimitée vers les fixes et mobiles situés dans l’Hexagone. En plus de cela, les appels vers l’étranger sont également illimités. Cette box d’Orange comporte un bouquet TV de 160 chaînes. Un disque dur de 450 Go est également fourni. Enfin, sachez que pour la data, le débit descendant est de 200 Méga, alors que le débit ascendant est de 100 Méga.

Quelle est la box internet qui vous intéresse le plus dans ce comparatif ?