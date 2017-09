Quelles sont les tablettes Android les plus convoitées ? Afin de vous permettre de choisir la vôtre, nous vous proposons aujourd’hui ce comparatif des meilleures tablettes Android du moment.

Huawei MediaPad M3 8 pouces Argent

La Huawei MediaPad M3 8 pouces Argent est l’une des tablettes les plus performantes de ce comparatif. Dotée d’une dalle de 8,4 pouces, cette tablette Huawei vous réserve les meilleurs d’Android. Elle assure un grand confort visuel. Un avantage dû entre autres à la définition de son écran qui est de 2560 x 1600 pixels. Avec une telle configuration, il vous sera possible de visionner des contenus de grande taille, et ce, de manière fluide. Cette tablette de 8,4 pouces promet une bonne réactivité avec son processeur Hisilicon Kirin 950 octa-core épaulé par 4 Go de RAM. Pour la photo, il est question d’un APN dorsal de 8 millions de pixels et d’une webcam ayant la même résolution.

Asus ZenPad 3s 10 Z500M 64Go Blanc

Conçue pour tout type d’utilisation, l’Asus ZenPad 3s 10 Z500M 64Go Blanc vous fera vivre une expérience utilisateur sans précédent. Elle arbore un écran capacitif LED de 9,7 pouces d’une définition de 2048 x 1536 pixels. Profitez d’un rendu graphique impressionnant avec la possibilité d’afficher 16,7 millions de couleurs. Pour la photo, cette tablette Android est équipée d’un appareil photo principal de 8 millions de pixels et d’une webcam de 5 millions de pixels. En ce qui concerne le processeur, elle est animée par un Mediatek MTK MT8176 octa-core épaulé par 4 Go de RAM. La capacité de la mémoire de stockage interne est de 64 Go.

Huawei MediaPad T3 10 pouces Gris

Une tablette Android aux performances extraordinaires, la Huawei MediaPad T3 10 pouces Gris est parfaite pour un usage professionnel et pour le divertissement. Disposant d’un écran LCD de 9,6 pouces d’une définition HD (1280 x 800 px), elle vous permet de visionner des contenus HD. Le volet photo est servi par un appareil photo dorsal de 5 mégapixels et par une webcam de 2 mégapixels. Cette tablette Huawei est dotée d’un processeur Snapdragon 425 quad-core cadencé à 1.4 GHz. Une RAM de 2 Go est au programme pour assurer la fluidité du multitâche. Pour le stockage de vos fichiers, vous avez à votre disposition un espace de stockage interne 16 Go ainsi qu’un support pour carte micro SD.

Samsung Galaxy Tab S3 Silver

La Samsung Galaxy Tab S3 Silver vous permet d’aller sur internet à tout moment. Elle est fluide et vous permet de tout faire en mobilité. En effet, elle est dotée d’un processeur octa-core d’une fréquence d’horloge de 1,9 GHz. Celui-ci est épaulé par une RAM dont la capacité est forte de 3 Go. En ce qui concerne son affichage, la Samsung Galaxy Tab S3 Silver arbore une dalle Super AMOLED de 9.7 pouces d’une définition de 2048 x 1536 pixels. Pour la fonctionnalité photo, elle met à disposition un APN dorsal de 13 millions de pixels et une webcam de 5 millions de pixels. Le tout est alimenté par une batterie de 6000 mAh.

Lenovo Tab 2 A10-30 32Go Blanc

Une tablette qui correspond aux besoins des particuliers et des professionnels, la Lenovo Tab 2 A10-30 32Go Blanc assure un confort d’utilisation exceptionnel. Son écran LED de 10 pouces de 1280 x 800 pixels vous permet de visionner des contenus HD. Pour l’alimentation, cette tablette Lenovo embarque une batterie Li-Ion de 7000 mAh qui promet 10 heures d’autonomie en lecture vidéo. Ses capteurs photo de 5 MP et de 2 MP permettent de réaliser de magnifiques clichés. Pour le reste, il est question d’un processeur Qualcomm MSM8909 quad-core et de 2 Go de RAM.

Laquelle de ces tablettes souhaiteriez-vous utiliser ?