Comparatif des meilleures montres connectées pas cher

Vous recherchez une smartwatch à un prix abordable ? Voici une sélection de modèles de montres connectées pas cher qui pourraient vous convenir.

Motorola Moto 360 2ème génération Sport Noir

Conçue pour les utilisateurs exigeants, la Motorola Moto 360 2ème génération Sport Noir est un bijou technologique à la fois élégant et tendance. Cette montre connectée dotée d’un écran de 1.4 pouce vous sera d’une grande utilité dans votre quotidien. Elle convient à tout type d’utilisation, mais elle se destine surtout aux sportifs. Différents types de capteurs sont à cet effet proposés afin de vous permettre de connaitre en détail les activités de votre organisme : cardiofréquencemètre, podomètre, etc… Cette smartwatch Motorola est également capable d’afficher les notifications d’appels, de SMS/MMS et d’activités sur les réseaux sociaux.

FitBit Flex 2 Magenta

Le FitBit Flex 2 Magenta est un bracelet connecté qui veille sur vous jour et nuit. Son design pensé pour un usage en mobilité sans peine offre un confort remarquable. Servez-vous de ce wearable pour évaluer vos activités physiques, surtout qu’il promet 5 jours d’autonomie avec sa batterie Li-Po. Parmi les capteurs embarqués, vous pouvez vous servir d’un podomètre qui permet de compter le nombre de pas. Notons également que ce produit comporte une fonctionnalité d’analyse du sommeil. À cela s’ajoute le fait qu’il émet des notifications d’appels et de SMS/MMS. Pour l’appairer avec un smartphone compatible, il vous suffit de recourir au Bluetooth.

Withings Pulse Ox Noir

La Withings Pulse Ox Noir dispose de fonctions inédites qui vous simplifient la vie. Conçue pour vous accompagner en toutes circonstances, cette smartwatch est tout simplement sublime. Polyvalente et pratique, elle s’adapte à tous les usages. Côté compatibilité, elle fonctionne aussi bien avec un smartphone Android qu’iOS. Pour ce qui est de la connectivité, la Withings Pulse Ox Noir est pourvue d’un module Bluetooth. Elle fonctionne également sur le WiFi. Son autonomie est de 14 jours. Au passage, sachez que cette montre connectée Withings pas cher est en mesure d’émettre des notifications relatives à vos appels manqués ainsi qu’à vos SMS et MMS. Tel est également le cas pour les activités sur les réseaux sociaux que sont Twitter et Facebook.

MyKronoz ZePhone Noir

Fonctionnelle, la MyKronoz ZePhone Noir est une montre connectée pas cher parfaite pour les utilisateurs qui préfèrent la simplicité. Elle propose un ensemble de fonctionnalités permettant de contrôler les activités physiques. Son ergonomie vous permettra d’accéder aux fonctions qui vous sont nécessaires, en toute facilité. Proposant 3 heures d’autonomie en communication et 3 jours en veille, ce modèle vous permettra d’appeler vos proches. De plus, elle affiche les notifications d’appels manqués, de SMS/MMS et d’activités sur les réseaux sociaux. Pour l’affichage, il est question d’un écran tactile couleur proposant des couleurs bien équilibrées.

Asus ZenWatch 2 Beige et Kaki

Une montre connectée élégante, l’Asus ZenWatch 2 Beige et Kaki se distingue par sa modernité. Cette smartwatch est capable d’afficher, bien évidemment, l’heure et les chiffres relatifs aux activités physiques. Pour cela, elle dispose d’un podomètre pour la mesure du nombre de pas. L’Asus ZenWatch 2 Beige et Kaki dispose également d’une fonction d’analyse du sommeil. Elle est dotée d’un module Bluetooth 4.1 pour une synchronisation rapide avec un smartphone Android ou iOS. Il s’agit d’une smartwatch étanche équipée d’un écran AMOLED de 1,4 pouce d’une définition de 280 x 280 px.

Dites-nous en commentaire la montre connectée pas cher de votre préférence parmi ces modèles !