Comparatif des meilleures Bbox de Bouygues Telecom

Grâce aux Bbox, Bouygues Telecom propose des formules permettant d’accéder à internet. Cependant, celles-ci diffèrent par leurs prix et leurs caractéristiques techniques. Aujourd’hui, avec ce comparatif, nous allons vous aider à distinguer l’offre qui répond le plus à vos attentes.

Bouygues Telecom Bbox ADSL

Le forfait Bouygues Telecom Bbox ADSL est un abonnement complet. Il propose une connexion ADSL avec un débit théorique descendant de 15 Méga et ascendant de 1 Méga. Moyennant un engagement sur 24 mois, cette formule vous donne la possibilité de rester connecté en toute circonstance. Il est flexible grâce à la possibilité de dégroupage. Le forfait Bouygues Telecom Bbox ADSL inclut un bouquet TV de 150 chaînes, dont 36 en HD. Pour le stockage de vos données, sachez qu’un disque dur de 40 Go est au programme. À cela s’ajoute un media center. Cette offre comporte une communication voix vers la France et l’étranger.

Bouygues Telecom Bbox Miami Plus Fibre

La box Bouygues Telecom Bbox Miami Plus Fibre convient aux utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’une connexion internet à grande vitesse. Comme son appellation le suggère, c’est une offre qui fait profiter d’une connectivité fibre optique. Le débit théorique descendant est de 1 Giga. En upload, elle se caractérise par un débit jusqu’à 250 Méga. Autant dire que vous pouvez tout faire sur la toile. Pour accéder à cette formule, il est nécessaire de souscrire un engagement sur 12 mois. Vous avez droit à 170 chaînes TV dont 48 en haute définition. Les appels téléphoniques vers les fixes et mobiles de France sont illimités.

Bouygues Telecom Bbox Miami VDSL

Vous souhaiteriez avoir à votre disposition une connexion internet stable ? Optez pour la formule Bouygues Telecom Bbox Miami VDSL. Elle propose une connectivité VDSL avec un débit descendant de 95 Méga et ascendant jusqu’à 30 Méga. Pour pouvoir l’utiliser, vous devez vous engager sur 12 mois. Cette offre comprend un bouquet TV de 170 chaines dont 48 en HD. Les appels vers les fixes et les mobiles de France sont illimités. La communication voix est également illimitée vers certaines destinations étrangères. Pour le stockage de vos programmes préférés, un disque dur de 16 Go vous est proposé. À noter que ce forfait Bouygues Telecom comporte deux boîtiers.

Bouygues Telecom Bbox Miami Fibre

Le forfait Bouygues Telecom Bbox Miami Fibre ne vous décevra nullement. Cet abonnement internet pas cher est adapté aux besoins des internautes à la recherche d’un forfait intéressant. En effet, pour moins de 15 € par mois, il met à disposition une connexion fibre optique d’un débit jusqu’à 1 Giga en download et jusqu’à 250 Méga en upload. À cela s’ajoutent plus de 170 chaînes TV dont certaines sont en HD. Les appels téléphoniques sont illimités vers les fixes et mobiles de France. On peut aussi appeler vers l’étranger. Le forfait Bouygues Telecom Bbox Miami Fibre propose un disque dur de 16 Go.

Bouygues Telecom Bbox Miami ADSL

Proposé à moins de 15 € par mois, le forfait Bouygues Telecom Bbox Miami ADSL donne accès à un réseau internet ADSL avec un débit descendant jusqu’à 20 Méga et ascendant jusqu’à 800 ko. Afin de pouvoir bénéficier des formules qui l’accompagnent, il est nécessaire de s’engager sur 12 mois. Ce forfait Bbox dispose d’un bouquet TV de 170 chaînes. Il permet en outre d’appeler vers la France et l’international, et ce, en mode illimité. Il est composé de deux boîtiers et peut être dégroupé en fonction des besoins de l’abonné. Pour couronner le tout, un disque dur de 16 Go est de la partie.

Que pensez-vous de ces offres Bbox ? Êtes-vous particulièrement intéressé par l’une d’elles ?