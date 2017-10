Cette Youtubeuse montre en détails l’iPhone X sur le campus d’Apple

L’iPhone X sera disponible en précommande le 27 octobre 2017 mais cette Youtubeuse a pu mettre la main sur un exemplaire et a tourné une vidéo depuis le campus d’Apple à Cupertino.

Cette Youtubeuse se nomme Brooke Amelia Peterson et si elle a pu utiliser un iPhone X, c’est parce que son père travaille chez Apple. Comptant actuellement 276 abonnés, sa chaîne Youtube va sûrement devenir beaucoup plus célèbre.

iPhone X : Face ID, Apple Pay et Animojis au menu !

Brooke Amelia Peterson est allée déjeuner avec sa mère et son père, et il faut attendre 2 min 40 pour voir l’iPhone X (« Ten » et non « Ixe » contrairement à ce qu’a dit au départ le père de la Youtubeuse). Le terminal de la Pomme va tout d’abord être utilisé pour régler des achats dans la cafétéria via Apple Pay après être passé par Face ID.

Une fois le téléphone en main, elle navigue sur l’interface et ouvre le centre de notifications. Vous pouvez d’ailleurs constater un bug d’affichage puisque les boutons pour activer le flash et l’appareil photo se retrouvent sur les notifications.

Puis on passe à la caméra frontale qui est brièvement utilisée par la Youtubeuse.

Elle s’intéresse également au design de l’appareil. Enfin, son père prend le relais pour montrer les Animojis et plus précisément l’Animoji extraterrestre qui fonctionne avec la reconnaissance faciale de l’iPhone X comme les autres.

La démonstration est finie ! J’allais écrire que je trouvais ça bizarre qu’Apple ait autorisée cela à quelques jours du lancement de son smartphone mais la vidéo a été supprimée à 17h30.

Qu’en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires, nous avons hâte de vous lire !