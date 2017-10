Cette technologie surpasse la fibre, alors qu’elle n’est pas câblé

Il sera peut-être possible de s’équiper du très haut débit, tout comme la fibre mais sans avoir besoin d’installer des câbles souterrains !

C’est une découverte faite par des chercheurs de l’Université de Glasglow, après plusieurs tests ils airaient réussis à transmettre des données en haut débit, sans avoir besoin de câble. Cette découverte serait l’opportunité idéale pour déployer le haut débit encore plus rapidement. Alors que la fibre est en bonne voie, cette technologie nécessite un raccordement filaire qui peut prendre un peu de temps. L’objectif de la France, par exemple, est de fibré le pays d’ici 2020. Mais cette nouvelle technologie qui surpasse la fibre optique pourrait accélérer la cadence !

La lumière torsadée, plus efficace que la fibre ?

Il est vrai que a qualité des réseaux en France est très variable, il arrive que des clients d’opérateurs ne soient pas éligible à la fibre optique à cause de leur situation géographique, si les câbles de la fibre optique ne passent pas dans leur secteur. Ainsi, une équipe de physicien de plusieurs pays ont mené de nouveaux tests sur une technologie à lumière ‘torsadée. Cette dernière permettrait aux photons d’emmagasiner plus d’informations qu’un simple langage binaire. Les tests réalisés permettent un transfère de données sur 1.6 km et ce, sans câble ! Cette nouvelle technologie est tout aussi rapide que la fibre, mais elle peut transférer plus de données, ce qui lui permet de surpasser la fibre.

Malheureusement, toute innovation a son lot de problèmes. Le transfère par lumière torsadée ne peut pas être effectué dans n’importe quelle condition météorologique. La neige, la pluie et la pression de l’atmosphère peuvent être un frein au bon fonctionnement du transfère des informations. On attend donc des améliorations sur ce système, qui pourrait bien remplacer la fibre.

Que pensez-vous de cette découverte ? A vos claviers !