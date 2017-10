C’est une petite fiche technique que nous propose le HTC U11 Life

Alors que le smartphone ne devait se dévoiler que le 2 novembre prochain, un opérateur à malencontreusement mis en ligne la fiche technique du HTC U11 Life, mais c’est une grande déception.

HTC nous dévoilera deux de ses smartphones le 2 novembre 2017 lors d’une conférence mais le U11 Life fait déjà son apparition, par erreur, sur le site de l’opérateur AT&T Mobile. On a donc droit à un smartphone milieu de gamme plutôt décevant, avec des caractéristiques techniques qui datent un peu mais surtout un design qui n’est plus à faire de nos jours.

Le HTC U11 Life leak sur AT&T Mobile

Le smartphone serait alors muni d’un écran tactile de 5,2 pouces mais malheureusement son design est vraiment à revoir. Alors que les smartphones présentent de moins en moins de bordures pour essayer de se faire une place sur le marché très saturé de la téléphonie mobile, HTC propose un appareil avec de grandes bordures et un design vieillot. Sous le capot, on trouve un processeur Snapdragon 630, octa-core accompagné d’une mémoire vive de 3 Go. Malgré un processeur plutôt puissant et un système qui tourne sous Nougat 7.1.1, l’appareil ne propose pas grand chose. Il est également équipé d’un capteur photo frontal et dorsal de 16 mégapixels et d’une certification IP67.

Ne perdons pas espoir pour autant, HTC proposera également un HTC U11 Plus, qui est une version améliorée du U11. Avec ce dernier on peut peut-être s’attendre à une fiche technique un peu plus croustillante puisque le smartphone devrait se placer dans le haut de gamme. Le HTC U11 Life devrait être proposé au prix de 369 euros, ce qui reste abordable, mais on ne sait pas vraiment s’il en vaut la peine.

Et vous, que pensez-vous de ce smartphone ? Dites-le nous en commentaire !