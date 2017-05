C’est officiel, le Sony Xperia XZ Premium sera commercialisé en France le 9 juin à 799 euros

Le Sony Xperia XZ Premium va enfin être disponible en France. Il faudra attendre quelques semaines et débourser 799 euros pour avoir le vôtre.

Nous avions remarqué à plusieurs reprises que le Xperia XZ Premium devait débarquer en juin. C’est désormais officiel, il arrivera bien au cours de ce mois et plus précisément le 9 juin à un prix plutôt « premium ».

Sony Xperia XZ Premium : un concurrent solide du HTC U 11

Le Sony Xperia XZ Premium sortira quasiment en même temps que le HTC U 11 puisque ce dernier sera vendu à partir du 1er juin. Le smartphone de la marque chinoise n’a pas qu’une seule corde à son arc pour rivaliser avec les autres stars de l’année. En effet, il serait le premier téléphone à disposer d’un écran 4K HDR. Celui-ci aurait une taille de 5.5 pouces. Comme tous les flagships situés dans cette catégorie de prix, le Sony Xperia XZ Premium serait équipé d’un Snapdragon 835. On parle aussi d’une mémoire vive de 4 Go et d’une mémoire interne de 64 Go extensible avec une carte microSD. La partie photo serait assurée par un capteur Motion Eye Exmor RS de 19 millions de pixels capable de filmer en Ultra HD à 30 i/s ainsi qu’en 720p à 960 i/s. On s’attend également à une caméra frontale de 13 mégapixels. Le Sony Xperia XZ Premium embarquerait une batterie de 3 230 mAh avec Quick Charge. Enfin, ce smartphone serait certifié IP68 et doté d’une protection Gorilla Glass 5. Le Xperia XZ Premium donne envie non ? On peut tout de même se demander s’il pourra rivaliser avec le Samsung Galaxy S8 ou encore avec le LG G6. Le Xperia XZ Premium est loin d’être le premier téléphone haut de gamme de l’année à proposer ce type de fiche technique.

