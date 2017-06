C’est le dernier jour pour profiter du forfait Sosh 40Go à 9.99 euros par mois !

Vous n’avez plus de temps à perdre, l’offre exceptionnelle de Sosh avec 40 Go de data ne sera plus valable demain à 9.99 euros par mois.

Le forfait Sosh illimité 40Go va vous permettre d’être constamment joignable. Avec cet abonnement, vous pourrez envoyer autant de SMS que vous voudrez depuis la France métropolitaine et vers l’Europe. Ils sont également illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe tout comme les MMS et les appels. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de compter. Ce forfait sans engagement met aussi à votre disposition une enveloppe data de 40 Go. Vous pourrez passer des heures sur vos sites web préférés à regarder des vidéos en streaming ou à regarder les derniers statuts de vos amis sur les réseaux sociaux. Vous profiterez du réseau 4G/4G+ d’orange. En plus, ses 40 Go par mois d’Internet mobile peuvent être utilisés en Europe.

Sachez que le forfait Sosh illimité 40Go est sans engagement donc vous pourrez changer d’offre ou d’opérateur à tout moment. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez !

Le forfait Sosh illimité 40Go : un abonnement ultra-complet à moins de 10 euros !

Cette offre comprend :

• Appels / SMS / MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe. (SMS illimités depuis la France métropolitaine vers l’Europe.)

• 40 Go d’Internet

• La qualité du réseau 4G/4G+ d’Orange

C’est le dernier jour profiter de cette magnifique offre ! Avec le code SUPER, le forfait Sosh 40 Go est à 9.99 euros pendant 12 mois au lieu de 24.99 euros. Qu’attendez-vous ?

Pour profiter de cette offre, cliquez sur ce lien.

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Vous avez des questions ? Laissez-nous un commentaire, nous trouverons rapidement une solution.