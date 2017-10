C’est le dernier jour pour profiter du forfait B&You light 30 Go à 9.99 euros !

L’offre de B&You se termine aujourd’hui alors si vous voulez profiter du forfait light 30 Go à moins de 10 euros du MVNO, c’est l’occasion ou jamais !

B&You pense à tous les types de consommateurs et cet abonnement va répondre aux besoins de ceux qui ont besoin de communiquer sans compter par voix ou par textos et qui n’ont pas besoin d’un débit important pour naviguer sur le net. À noter que ce forfait est exclusivement utilisable depuis la France métropolitaine.

Appels et SMS illimités pour communiquer confortablement

Grâce à ce forfait à prix léger, vous allez pouvoir garder le contact avec vos amis, votre famille et vos collègues puisque les appels, les SMS et les MMS sont illimités. Ainsi, vous pourrez appeler qui vous voudrez pendant des heures ou envoyer des tonnes de SMS sans craindre le hors-forfait.

30 Go d’Internet mobile pour moins de 10 euros par mois !

Comme son nom l’indique, le forfait B&You light 30 Go vous offre une enveloppe de 30 Go uniquement utilisable depuis la France métropolitaine. Le débit est un peu moins rapide qu’avec les forfaits B&You et Sensation mais 2 Mb/s, c’est amplement suffisant pour profiter de vos contenus préférés sur le net. Youtube, Facebook et Twitter sont à votre portée !

L’offre B&You light 30 Go à 9.99 euros se termine aujourd’hui !

Dépêchez-vous si vous voulez en bénéficier, ce serait dommage de passer à côté de cet abonnement sans engagement qui vous coûtera toujours 9.99 euros par mois. De plus, la carte SIM est à seulement 1 euro ! Avantageux non ? En outre, vous aurez la possibilité de changer d’offre ou d’opérateur quand vous en aurez envie sans avoir à payer des frais de résiliation. Vous êtes libre.

> Offre de B&You

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Vous avez des questions ? Nous sommes à votre écoute dans les commentaires alors n’hésitez pas, à vos claviers !