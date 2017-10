Cdiscount, quelle tablette se procurer au meilleur prix ?

Vous êtes à la recherche d’une tablette ayant un bon rapport qualité-prix ? Voici une sélection de produits en vente chez Cdiscount dont les caractéristiques techniques et le prix peuvent correspondre à vos attentes.

Samsung Galaxy Tab S3 Silver

La Samsung Galaxy Tab S3 Silver est une tablette Android qui vous permettra de tout faire en mobilité avec son écran Super AMOLED de 9,7 pouces avec une résolution de 1536 x 2048 pixels. Dotée d’un processeur octa-core dont la fréquence d’horloge est de 1,9 GHz, la Samsung Galaxy Tab S3 Silver possède la puissance nécessaire pour assurer la fluidité des applications énergivores. Sa mémoire interne de 32 Go peut être étendue avec une carte micro SD jusqu’à 256 Go. Cette tablette de 9,7 pouces renferme une batterie dont la capacité de 6000 mAh procure une autonomie de longue durée.

Apple iPad 9.7 pouces 4G Gris Sidéral

Disponible chez Cdiscount, l’Apple iPad 9.7 pouces 4G Gris Sidéral est la tablette iOS qu’il vous faut pour rester connecté. Munie d’un emplacement pour carte SIM, vous pouvez l’utiliser pour profiter de votre forfait mobile. D’ailleurs, il s’agit d’une ardoise qui est conforme à la norme 4G, d’où la possibilité de l’utiliser pour surfer en haut débit sur le web. L’Apple iPad 9.7 pouces 4G Gris Sidéral vous séduira aussi par son design caractérisé par la présence d’un écran Retina de 9,7 pouces dont la résolution est de 2048×1536 pixels. Cette tablette tactile vous conviendra parfaitement grâce à sa puissance. Elle renferme un processeur Apple A9 ainsi qu’une batterie Li-Po de 32,4 Wh procurant une autonomie de 10 heures en lecture vidéo.

Archos 101b Oxygen Noir

L’Archos 101b Oxygen Noir est une tablette Android au design sobre. Équipée d’un processeur Mediatek MTK 8163A quad-core cadencé à 1,3 GHz et épaulé par 2 Go de RAM, elle est parfaite pour l’exécution des applications qui exigent d’énormes ressources. L’Archos 101b Oxygen Noir procure un excellent confort graphique avec sa dalle de 10,1 pouces en définition Full HD (1920 x 1080). Sa mémoire interne de 32 Go peut être augmentée avec une carte micro SD jusqu’à 64 Go. Côté autonomie, cette tablette tactile Archos est en mesure de fonctionner pendant 9 heures avec sa batterie de 7000 mAh. Pour la photo, elle met à disposition un APN dorsal de 5 MP.

Huawei MediaPad M3 8 pouces Argent

Vous avez besoin d’une tablette aux performances extraordinaires ? La Huawei MediaPad M3 8 pouces Argent va vous plaire. Son écran LCD de 8,4 pouces possède une résolution de 2560×1600 pixels pour un excellent rendu graphique. La MediaPad M3 8 pouces Argent est équipée d’un processeur Hisilicon Kirin 950 octa-core cadencé à 2,3 GHz et épaulé par 4 Go de mémoire vive. Côté stockage, elle propose 32 Go que l’on peut étendre avec une carte micro SD jusqu’à 256 Go. Sa batterie Li-Po possède une capacité de 5100 mAh pour que vous puissiez l’utiliser de façon intense sans le moindre souci d’autonomie.

Lenovo Tab 2 A10-30 32Go Blanc

La Lenovo Tab 2 A10-30 32Go Blanc est une tablette unique en son genre. Animée par un processeur Qualcomm MSM8909 quad-core, elle vous offre une performance incroyable en tout temps. Cette tablette Lenovo vous permettra de vous immerger dans l’expérience Android. Son écran LCD de 10 pouces possède une définition de 800 x 1280 pixels pour que vous puissiez admirer vos contenus dans leurs moindres détails. Offrant un espace de stockage interne de 32 Go, ce modèle renferme un accumulateur de 7000 mAh pour une meilleure expérience utilisateur en mobilité.

Ce comparatif vous a-t-il été utile pour choisir votre tablette auprès de Cdiscount ?