Les cassettes audio pourraient avoir un comeback flambant d’ici 2018 !

Ce n’est pas par hasard qu’une société américaine a voulu ressusciter les cassettes audio, leur demande ne fait qu’augmenter depuis déjà un an !

Pour tout les nostalgiques et ceux qui on envie de se mettre à la cassette, le Wall Street Journal a récemment annoncé que national Audio, la société américaine, a pour projet de produire des cassettes audio de haute qualité pour le plus grand plaisir des mélomanes. Cette dernière compte fabriquer 6.5 km de bandes audio par minutes en usine d’ici Janvier 2018.

Le retour officiel des cassettes audio pour 2018 ?

Il semblerait que depuis 2016, une véritable demande de cassettes audio se met en place, avec une hausse des ventes de 74% ! National Audio avait pourtant abandonné cette technologie il y a 3 ans mais a récemment décidé de remettre à neuf son usine pour s’y remettre. Ce n’est donc pas vraiment un comeback de la vielle cassette mais plus d’une version amélioré qui offrirai « un nouveau produit à part entière« , déclare Steve Stepp, copropriétaire de l’entreprise. De plus, cette technologie permet à ses utilisateurs de profiter d’un son totalement différent, comme l’explique Steve de manière enthousiaste : « La musique sonne différemment sur bande, on l’entend comme on est censé l’entendre”, explique-t-il. “Les cassettes sont compactes, palpables, collectionnables, souvent bien designées et aussi chères qu’une tasse de café ».

Les consommateurs sont de plus en plus intéressés par l’ancien, des habits aux consoles rétro, désormais les collectionneurs arpentes les rues à la recherche des produits des années 70 et 80. On peut également voir le retour des cassettes avec les Gardiens de la Galaxy, les bandes sons du film étant disponible sur cassette. Dans tout les cas, on a hâte de voir ces nouvelles cassettes upgradée !

