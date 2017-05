Les caractéristiques du prochain OnePlus 5 ont fuité

Le nouveau flagship de OnePlus continue à faire parler de lui. En attendant sa sortie, ses caractéristiques ont fuité à l’avance. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le prochain porte-étendard de la marque OnePlus en a dans le ventre.

Une partie de la fiche technique du téléphone est apparu sur Weibo. Quelques nouvelles fonctionnalités sont de la partie. On parle même d’un double capteur photo à son actif. Voici une partie des potentielles caractéristiques dont ce nouveau flagship devrait disposer.

OnePlus 5 : une fiche technique intéressante

Le constructeur chinois a vu les caractéristiques de son OnePlus 5 fuiter. Toutefois, si elles sont correctes, il ne s’agit encore que de rumeurs. Le OnePlus devrait embarquer un écran de 5.5 pouces avec une résolution Full HD. À l’intérieur, on retrouverait un processeur Snapdragon 835. Le tout boosté par une mémoire vive de 6 Go. La capacité de stockage de l’appareil sera de 128 Go. Cette capacité sera non-extensible. En ce qui concerne l’autonomie, le OnePlus contiendra une batterie de 3 600 mAh avec un temps de recharge amélioré de 26 %.

On note également la présence d’un lecteur d’empreintes digitales situé sous l’écran. Niveau photo, le flagship disposera d’un double capteur photo arrière. Aucune information précise sur ses capacités. On ne connaît pas non plus l’architecture qui sera choisie par le constructeur ainsi que son design. Avec la tendance des doubles capteurs photo devient de plus en plus la norme chez les constructeurs, il était logique que le OnePlus 5 suive le rythme. On pense notamment aux iPhone 7 Plus, Huawei P10, LG G6 qui ont su s’imposer dans ce domaine.

Que pensez-vous de cette fiche technique ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous le plus vite possible.