Canal+ : après Free c’est Orange qui augmente le prix des chaînes Canal

Orange, qui propose également une option avec des chaînes Canal+, double le prix de l’abonnement !

Hier, nous parlions du fait que Free force ses utilisateurs à migré vers une offre plus cher, il faut réaliser une petite manipulation sur son compte client pour ne pas se faire avoir. Cette fois, c’est Orange qui propose une hausse similaire. L’abonnement Famille by Canal passera de 5 euros à 12 euros, ce qui représente plus du double du prix de départ.

Orange : pourquoi cette hausse de tarif ?

Les deux opérateurs augmentent donc leurs prix pour les offres Canal, mais pourquoi ? Du côté d’Orange, cette hausse s’explique peut-être par la baisse du prix de l’abonnement Canal+ Essentiel, réservé aux membres fibre. Cette nouvelle formule permet de profiter de Canal+ pour 14,99 euros par mois au lieu de 19,99 euros. Ce qui représente 6 euros de moins, alors que l’offre Famille by Canal, elle, augmente de 6 euros par mois. C’est donc peut-être une manière astucieuse de là par d’Orange pour ne pas perdre d’argent. Pour Canal+, c’est un moyen de compenser la récente fuite des abonnés face à d’autres services de VOD tel qu’Amazon prime, Netflix ou encore OCS, qui proposent des tarifs beaucoup plus intéressants et flexibles.

Le Bouquet Famille by Canal est sans engagement, donc il n’y a pas de raison que les anciens abonnés soient concernés par cette augmentation, l’offre devrait donc rester à 5 euros par mois. Seuls les nouveaux abonnés devront débourser 12 euros pour profiter du service. A noter que cette offre est uniquement disponible pour les clients Fibre !

Que pensez-vous de cette hausse de prix ? Dites-le nous en commentaire !