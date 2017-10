Canada : un avion et un drone se rentrent dedans !

Au Canada, un drone et un avion sont entrés en collision. Heureusement, l’appareil qui transportait huit personnes a pu atterrir en toute sécurité.

Les passagers ainsi que les membres d’équipage d’un avion de type Beechcraft King Air 100 de Skyjet ont eu plus que de peur que de mal ! Le 12 octobre dernier, alors que l’appareil était en approche de l’aéroport Jean-Lesage de Québec, au Canada, il a été heurté par un drone. Le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, a exprimé son soulagement suite à cet incident, d’autant plus que huit personnes se trouvaient à bord, 6 en tant que passagers et 2 en tant que membres d’équipage. « C’est la première fois qu’il y a une collision entre un drone et un aéronef commercial au Canada, et je suis extrêmement soulagé de savoir que l’aéronef n’a subi que des dommages mineurs et qu’il s’est posé en toute sécurité » a-t-il indiqué.

L’avion a pu se poser en toute sérénité

En effet, malgré la collision qui s’était produite au niveau de l’aile droite de l’appareil, celui-ci a pu terminer son approche convenablement. Pour votre information, l’accrochage a eu lieu à une altitude de 450 mètres à environ 3 km de l’aéroport. Mais selon Marc Garneau, les conséquences auraient pu être dramatiques si le drone avait heurté une fenêtre du cockpit ou la partie du moteur, surtout que la phase d’approche est l’une des étapes les plus cruciales pour un avion. Face à cet incident, le Ministre des transports du Canada a rappelé que l’utilisation de drones est passible d’une amende de 25 000 dollars canadiens, soit environ 13 500 euros, et d’une peine d’emprisonnement si elle compromet la sécurité aérienne.

