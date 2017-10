B&You prolonge sont offre 30 Go à 9,99€ jusqu’au 30/10 !

Vous avez besoin de changer de forfait mobile ? B&You propose une offre 30 Go pour seulement 9,99€ par mois, c’est le moment d’en profiter !

Si vous n’avez pas pu profiter de l’offre light de B&You, avec 30 Go de data et appels/SMS illimités, on a une bonne nouvelle pour vous. B&You prolonge son offre jusqu’au 30 octobre 2017, ce qui vous laisse une semaine supplémentaire pour en profiter !

B&You vous offre des Gigas à la pelle !

Avec ce forfait, vous avez la possibilité de profiter de 30 Go de data, utilisables n’importe où et n’importe quand avec un débit atteignant les 2 Mb/s ! Surfez, regardez vos vidéos, profitez de vos applis… Profitez de toute la richesse d’internet, avec un débit un peu moins rapide mais toujours aussi satisfaisant. Autant de Gigas pour un si petit prix c’est une très bonne affaire.

Restez en contact avec vos proches

Le forfait B&You Light vous permet également de communiquer en illimité avec vos proches, avec des appels, SMS et MMS illimités. Ainsi, vous ne serez jamais à court d’heures d’appels ou de SMS à envoyer, pratique ! Ce forfait est sans engagement, donc si vous souhaitez vous tourner vers une autre offre, vous avez la possibilité de le faire sans avoir à payer des frais supplémentaires.

Cette offre est donc prolongée jusqu’au 30 octobre 2017, elle est disponible au prix de 9,99 euros par mois et pas seulement la première année puisque cette offre est à vie ! Lors de la commande, il vous sera tout de même demandé de payer un euro supplémentaire pour la carte SIM. Le transfert de votre numéro est géré par l’opérateur, donc vous n’avez pas d’autres démarches à réaliser.

Offre 30 Go de B&You

