Bouygues Telecom lance sa série spéciale Bbox ADSL à 4.99 euros au lieu de 19.99 euros

Vous êtes à la recherche d’une box ADSL à petit prix ? La bonne affaire est chez Bouygues Telecom car l’opérateur propose sa série spéciale Bbox ADSL à 4.99 euros par mois pendant un au lieu de 19.99 euros.

La Bbox ADSL propose un ensemble conséquent de services. On commence tout d’abord par Internet, le plus important quand on compte acheter une box. Ici, c’est de l’ADSL avec un débit descendant de 15 Mb/s. Ainsi, vous allez pouvoir naviguer sur Internet en toute fluidité et télécharger rapidement toute sorte de fichiers. Si vous êtes un utilisateur classique, ce forfait internet ADSL est parfait pour vous.

Cette box inclut également les appels illimités en France métropolitaine sur les fixes mais aussi sur les fixes de plus d’une centaine de destinations à l’international.

Le forfait Bbox ADSL de Bouygues Telecom comporte également un bouquet de 150 chaînes de TV dont 36 en HD. Vous avez loupé votre programme préféré ? Pas de panique, l’offre TV comprend 20 chaînes de replay. Vous pourrez enregistrer jusqu’à 30h de programmes sur l’enregistreur numérique inclus de 40 Go.

L’abonnement Bbox ADSL de Bouygues Telecom est un forfait avec engagement 12 mois.

Série spéciale Bbox ADSL de Bouygues Telecom à 4.99 euros par mois : une offre à saisir de toute urgence !

Cet abonnement avantageux comprend :

• Internet haut débit ADSL jusqu’à 15 Méga

• Appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et à l’international

• Un bouquet de 150 chaînes

• Un enregistreur numérique de 40 Go

Ce forfait Bouygues Telecom correspond à vos besoins ? Pour accéder à l’offre, cliquez sur le lien ci-dessous.

> Série spéciale Bbox ADSL à 4.99 euros par mois

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Dites-le nous dans les commentaires, nous reviendrons rapidement vers vous !