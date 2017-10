Bouygues Telecom : 70 euros de remise immédiate sur tous les smartphones !

Bouygues Telecom propose un nouveau bon plan ! L’opérateur vous permet de profiter de 70 euros de remise sur tous les smartphones. Pour en bénéficier, il vous suffit de souscrire au forfait Sensation à partir de 50 Go et de rentrer le code promo CP70.

Vous voulez vous offrir un nouveau téléphone mais vous cherchez une bonne occasion de faire des économies ? Vous avez jusqu’au 5 novembre pour profiter des 70 euros de remise immédiate de Bouygues Telecom sur une sélection de nombreux téléphones. De l’iPhone 8 au Samsung Galaxy Note 8 en passant par le Sony Xperia XZ1, vous avez le choix !

70 euros de réduction sur les meilleurs smartphones du moment

Grâce au code promo CP70, vous allez pouvoir vous offrir l’un des derniers mobiles haut de gamme du moment à un prix exceptionnel. Vous pouvez aussi vous faire plaisir avec un téléphone d’entrée de gamme ou milieu de gamme à moindre coût. Les Samsung Galaxy sont bien présents aux côtés des derniers iPhone. On retrouve aussi les smartphones Huawei comme le P10 ou encore le Mate 9. Sony, Motorola, Nokia, Asus, Crosscall et Wiko sont également dans la place. Vous avez le choix !

Forfait Sensation 50 Go de Bouygues Telecom : de l’illimité, une enveloppe conséquente de data et une tonne de services

Cet abonnement est idéal pour les mobinautes qui ont besoin de communiquer sans compter. À 41.99 euros par mois, ce forfait inclut les appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine. Sachez qu’ils le sont également vers les mobiles des États-Unis, du Canada et de la Chine mais aussi vers les fixes de 120 destinations. Les SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et les SMS sont illimités vers les DOM. Vous accéderez à une enveloppe data de 50 Go. 15 Go sont utilisables tous les mois en Europe et DOM.

