Bose : grâce à une mise à jour de son appli Connect, vos données ne seront plus collectées

Bose souhaite rassurer les utilisateurs de son application Connect, accusée dernièrement de collecter indûment des informations à caractère personnel. Le constructeur a dû réagir en mettant à jour son appli, espérant naïvement faire taire la polémique.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Bose se retrouve encore en ce moment dans un sale pétrin. Et il est probable que son image n’en sorte pas indemne. D’ailleurs, au moment où le fabricant a décidé la mise à jour de son application, tous les utilisateurs auront compris qu’il s’agit d’une mesure de circonstance et non de principe. En effet, la polémique autour de la collecte illégale de données privée a pris de l’ampleur lorsqu’une plainte a été déposée mi-avril. Les chroniqueurs s’en donnent dès lors à cœur joie pour moquer « les casques sans fil de Bose accusés d’avoir des oreilles indiscrètes ».

Bose réagit sans reconnaître les griefs portés contre Connect

Officiellement, la mise à jour de Connect est destinée à offrir une meilleure expérience utilisateur. Le constructeur américain ne l’impose d’ailleurs pas, mais la recommande. La version 4.1 de l’application affiche, à son ouverture, une fenêtre d’explication de la collecte de données. Elle intègre en outre une option permettant la désactivation pure et simple de toute collecte d’informations. « Bose ne recevra pas d’informations d’utilisation depuis l’application », explique le constructeur. Cet effort est jugé louable par une partie des utilisateurs, mais il est n’est pas étonnant que beaucoup restent sceptiques quant à l’efficacité de cette nouvelle option. Certains utilisateurs suggèrent même qu’il serait plus rassurant de désactiver la collecte d’informations par défaut. D’un autre côté, contre toute attente, un frange (minoritaire) des utilisateurs des casques Bose ne se sentent pas du tout choqués et pensent que cette controverse ferait « beaucoup de bruit pour rien ».

Il est peu probable que la plainte ait des effets néfastes puisque les grandes entreprises comme Bose sont par définition « intouchables ».