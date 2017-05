[BON PLAN] Le Xiaomi Redmi Note 4 4G est à seulement 155.18 euros chez GearBest

C’est l’une des bonnes affaires de ce mardi, le Xiaomi Redmi Note 4 4G est à un prix exceptionnel sur GearBest. Ce smartphone chinois est impressionnant dans tous les domaines alors qu’il est vendu à moins de 200 euros. Si vous comptez changer de téléphone sans avoir à débourser une somme folle, tournez-vous vers lui.

Le Xiaomi Redmi Note 4 4G est un téléphone qui va vous en mettre plein la vue avec son écran LCD de 5.5 pouces capable d’afficher en FullHD (1080 x 1920 pixels). Cette dalle est accueillie dans une coque au design très séduisant. Vous n’aurez aucun mal à le prendre en main. De plus, il ne pèse que 175 grammes.

Si les performances du Xiaomi Redmi Note 4 4G sont impressionnantes, c’est grâce à son processeur à 10 cœurs de type Mediatek MT6797 Helio X20. Ce SoC est cadencé à 2.1 GHz. Sa mémoire vive de 3 Go apportera encore plus de fluidité. Vous aurez à votre disposition un espace de stockage interne de 64 Go extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

Le Xiaomi Redmi Note 4 4G prend en charge la 4G, le Wi-Fi et le Bluetooth 4.2. S’ajoutent à ces technologies la présence d’un port microUSB 2.0 et d’un port Jack 3.5 mm.

La partie photo est assurée par un capteur principal de 13 millions de pixels et un APN frontal de 5 mégapixels. Les clichés servis par ces outils sont tout simplement éblouissants.

Pour ceux qui ont besoin de deux lignes téléphoniques, sachez que le Xiaomi Redmi Note 4 4G est un smartphone double SIM.

