[BON PLAN] Le Xiaomi Mi5s 4G est à seulement 218.93 euros sur GearBest !

Le Xiaomi Mi5s 4G est doté d’un écran de 5.15 pouces capable de diffuser vos contenus dans une définition de 1080 x 1920 pixels. Il vous en mettra plein la vue peu importe les conditions de visionnage. La qualité d’image sera toujours exceptionnelle. Grâce à ses dimensions de 145.6 x 70.3 x 8.3 mm et son poids de 145 g, il est en mesure de se glisser dans toutes les poches pour vous suivre partout.

Le Mi5s 4G de Xiaomi peut faire tourner toutes les applications présentes sur le Google Play Store grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 821 (2.15 GHz / 1.6 GHz) et sa mémoire vive de 3 Go. L’espace de stockage interne a une capacité de 64 Go. Tournant sous Android, l’interface est boostée par la surcouche MIUI 8.

Le Xiaomi Mi 5s 4G est un téléphone dual SIM, ce qui signifie qu’il peut accueillir une deuxième carte SIM pour vous permettre d’avoir deux lignes téléphoniques. Vous pourrez immortaliser le temps présent en photo ou en vidéo grâce aux deux APN de ce mobile 4G. À l’arrière, un capteur de 12 millions de pixels et à l’avant, un capteur de 4 millions de pixels. Pas d’inquiétude, ce téléphone est compatible avec la 4G mais aussi avec le Wi-Fi. Il embarque aussi un port USB Type-C, un port Jack 3.5 mm et la technologie Bluetooth 4.2. Sa batterie de 3100 mAh assure une utilisation confortable pendant plusieurs heures.

