[BON PLAN] Xiaomi Mi Mix 2 à 491.87 euros sur GearBest !

Le Xiaomi Mi Mix 2 est la nouvelle tuerie du constructeur chinois qu’il faut absolument avoir. Sur GearBest, vous le trouverez au meilleur prix et pas de panique, il est compatible avec les bandes françaises.

Le Xiaomi Mi Mix 2 propose un magnifique design borderless qui va en séduire plus d’un. Son écran de 5.99 pouces offre une qualité d’image exceptionnelle grâce à une définition de 1080 x 2160 pixels. L’expérience sera toujours immersive.

Ce smartphone est animé par un processeur Octo Core Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz et accompagné par 6 Go de mémoire vive. Grâce à son espace de stockage de 64 Go, vous pourrez stocker des tonnes de contenus.

Au dos de l’appareil, vous trouverez un capteur de 12 millions de pixels qui vous servira de sublimes clichés peu importe les conditions. Pour les selfies et les visioconférences, vous aurez à votre disposition une caméra frontale de 5 millions de pixels.

Le Xiaomi Mi Mix 2 est un téléphone double SIM, ce qui signifie que vous aurez deux lignes téléphoniques sur un seul appareil. Compatible 4G, ce smartphone vous donnera accès à vos pages web et applications préférés comme Youtube ou encore Facebook dans les meilleures conditions.

Le Mi Mix 2 accueille enfin une batterie de 3340 mAh qui vous permettra de l’utiliser pendant des heures sans être interrompu pendant un film ou bien une partie de jeux vidéo.

Le Xiaomi Mi Mix 2 est au meilleur prix sur GearBest

Vous avez été séduit par la fiche technique de ce mobile ? Surpuissant, élégant et complet, il faut dire qu’il a tout pour plaire ! N’attendez plus pour l’acheter puisqu’il est en ce moment à 491.87 euros sur GearBest et il s’agit d’une vente flash. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.

> Offre de GearBest

Vous n’arrivez pas à en bénéficier ? Dites-le nous dans les commentaires, nous reviendrons rapidement vers vous !