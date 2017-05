[BON PLAN] Wiko U Feel Lite + Folio Wiboard à seulement 129.99 euros sur Cdiscount

Cdiscount vient de mettre en ligne une offre particulièrement séduisante. En effet, l’ensemble Wiko U Feel Lite Rose Or + Folio Wiboard est vendu à un prix exceptionnel. Vous allez pouvoir économiser 59 euros.

Le Wiko U Feel Lite a un design assez sobre mais tout de même élégant. Grâce à ses dimensions de 143.5 x 75.1 x 8.5 mm et son poids de 147 grammes, il va pouvoir vous suivre partout. De plus, ses bords sont arrondis pour une utilisation confortable pendant plusieurs heures. Il est doté d’un écran LCD IPS de 5 pouces d’une définition de 720 x 1280 pixels.

Sa configuration fait constamment le job. Elle est composée d’un processeur Quad Core cadencé à 1.3 GHz et de 2 Go de RAM. Comme le Wiko U Feel Lite tourne sous Android, vous pourrez télécharger des tonnes d’applications, des fonds d’écran et des packs d’icônes sur le Google Play Store. La mémoire interne de 16 Go pourra être étendue jusqu’à 64 Go avec une carte microSD.

Vous aurez la possibilité de réaliser des tonnes de clichés avec l’APN dorsal de 8 millions de pixels et l’APN frontal de 5 mégapixels. Le Wiko U Feel Lite est compatible avec la 4G et le Wi-Fi. Du côté de la connectivité, on trouve un port microUSB 2.0, un port Jack 3.5 mm et le Bluetooth 4.0. La batterie Li-Ion de 2500 mAh fournira l’énergie nécessaire pour que vous puissiez utiliser ce smartphone pendant plusieurs heures sans aucune interruption.

Le Folio Wiboard est le deuxième produit qui figure dans ce pack. Cette protection vous permettra d’accéder facilement à vos notifications, à vos applications et à vos appels.

Wiko U Feel Lite + Folio WiBoard au meilleur prix chez Cdiscount

Les produits figurant dans ce pack vous ont convaincu ? Alors empressez-vous de l’acheter en cliquant sur le lien ci-dessous qui vous mènera vers cette offre exceptionnelle. En effet, cet ensemble est disponible à 129.99 euros au lieu de 189.99 euros. De plus, la livraison est gratuite. Le stock s’écoule rapidement alors n’attendez plus !

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.