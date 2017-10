[BON PLAN] Wiko U Feel Lite + étui Folio à moins de 100 euros sur Cdiscount !

Le Wiko U Feel Lite est un téléphone pas cher qui a tout pour proposer des performances très satisfaisantes. Il est en ce moment disponible à moins de 100 euros avec un folio sur Cdiscount !

Le U Feel Lite de Wiko est doté d’un magnifique écran de 5 pouces qui diffusera vos contenus en haute définition (720 x 1280 pixels). Ce smartphone est agréable à prendre en main et vous pourrez le glisser facilement dans l’une de vos poches puisque ses dimensions sont de 143.5 x 75.1 x 8.5 mm et son poids est de 147 g.

Avec son processeur Quad Core cadencé à 1.3 GHz et ses 2 Go de mémoire vive, le Wiko U Feel Lite vous permettra d’utiliser une interface constamment fluide et de tester les meilleurs jeux du moment présents sur le Play Store. La mémoire interne de 16 Go peut être étendue avec une carte microSD jusqu’à 64 Go.

Si vous avez l’habitude de naviguer sur le net depuis votre mobile, sachez que le Wiko U Feel Lite est compatible avec la 4G ainsi que le Wi-Fi. Vous pourrez partager facilement les clichés pris avec l’APN dorsal de 8 mégapixels ou l’APN frontal de 5 mégapixels. Vous aurez la possibilité de brancher un casque audio sur le port Jack 3.5 mm ou de le connecter sans aucun fil via la technologie Bluetooth 4.0.

Grâce à sa batterie Li-Ion 2500 mAh, vous pourrez utiliser toutes ses fonctionnalités sans interruption pendant plusieurs heures.

L’étui Wiko Folio U Feel Lite Wiboard à 16.06 euros est offert pour l’achat d’un U Feel Lite. Vous aurez de quoi protéger correctement votre téléphone !

Wiko U Feel Lite + étui Folio à un prix exceptionnel sur Cdiscount !

Vous avez été séduit par la fiche technique de ce smartphone ? En l’achetant sur Cdiscount, vous allez économiser 89 euros d’économie puisqu’il est vendu à 99.99 euros au lieu de 189.98 euros ! De plus, l’étui Folio vendu à 16.06 euros vous est offert. La livraison est gratuite donc vous n’aurez aucun frais supplémentaire. Il y a déjà 50 commandes en cours !

> Offre de Cdiscount

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Dites-le nous dans les commentaires, nous tâcherons de revenir vers vous dans les plus brefs délais.