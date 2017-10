[BON PLAN] Ulefone Mix 4G : le sublime smartphone borderless est à 117.29 euros sur GearBest !

Le Ulefone Mix 4G est un smartphone ultra-performant aux finitions exceptionnelles qui peut convaincre tous les utilisateurs même les plus exigeants. Pour l’acheter au meilleur prix, rendez-vous sur GearBest !

Vous serez subjugué par tant de beauté ! Le Ulefone Mix 4G est l’un des plus beaux téléphones borderless du moment. Il a été conçu avec des matériaux de qualité et ça se voit.

Son écran de 5.5 pouces HD vous en mettra plein la vue. L’expérience sera constamment immersive. Vous naviguerez sur une interface fluide et dynamique. Intuitif, le Ulefone Mix 4G vous propulsera dans une autre dimension. Le couple processeur/RAM fait particulièrement bien le boulot. Il se compose d’un processeur Octo Core MTK6750T cadencé à 1.5 GHz et épaulé par 4 Go de RAM. Vos applications, vos photos, vos vidéos ainsi que vos musiques seront conservées dans un espace de stockage conséquent puisque vous aurez 64 Go à votre disposition. le Ulefone Mix 4G tourne sous Android 7.0.

À l’arrière de ce téléphone, vous pourrez vous servir de la caméra de 13 millions de pixels. Même dans des conditions de basse luminosité le résultat sera excellent. La caméra frontale de 8 millions de pixels vous servira des selfies de toute beauté. Tous vos amis vous jalouseront !

Vous profiterez pleinement de la 4G avec le Ulefone Mix 4G. Sachez qu’il est aussi compatible avec le Wi-Fi. Il intègre aussi le Bluetooth 4.1. Enfin, il peut recevoir deux cartes SIM, ce qui vous permettra d’avoir deux lignes téléphoniques.

Le Ulefone Mix 4G est au meilleur prix sur GearBest !

Vous avez craqué sur ce téléphone dual SIM ? Vous n’avez plus qu’à l’acheter ! Il est actuellement en vente flash sur GearBest. 117.29 euros c’est son prix, vous ne rêvez pas. Certains haut de gamme n’arrivent pas à sa cheville. Dépêchez-vous, la rupture de stocks va rapidement arriver !

> Offre de GearBest

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Dites-le nous dans les commentaires, nous trouverons une solution dans les plus brefs délais !